Scarpellini vince la selezione a Schio: sarà lui alla guida del consorzio di polizia locale “Alto Vicentino”

Da fonti vicine all’amministrazione comunale scledense arriva l’anticipazione dell’imminente ufficializzazione dell’incarico di comandante della polizia locale Alto Vicentino a Giovanni Scarpellini, già in carica nello stesso ruolo direttivo a Thiene, nella sede di via Rasa, qui nel Consorzio Nord Est Vicentino, con mandato ormai agli sgoccioli a fine anno 2023 dopo le dimissioni presentate nei giorni scorsi.

Nel recente concorso bandito a Schio erano stati ammessi per la selezione finale affidata ai membri della Commissione preposta, con la modalità della valutazione per titoli e colloquio, in tutto 62 candidati – tra questi in cinque di sesso femminile – tra i ritenuti idonei a concorrere per l’assegnazione dell’incarico di comando. In molti provenienti anche da fuori Veneto e tra i vari nomi, anche quello dell’attuale vicecomandante Loris Revrenna.

Giovanni Scarpellini si è classificato al primo posto in graduatoria e quindi potrà accedere al posto di comando, dopo gli esiti ora ratificati dopo esame della commissione riunita lo scorso 4 dicembre, una volta concluse le pratiche burocratiche e l’iter conseguente. Nel corso della mattinata di oggi è stato pubblicato sul portale web istituzionale il documento redatto del Consiglio di Amministrazione del consorzio di polizia locale, che riporta la firma del presidente Albino Mosele (consigliere comunale del Comune di Schio) con la nomina, stante la “pluriennale esperienza comprovata e specifica professionalità”.

