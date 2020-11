Grave incidente sulla Maranese: auto si schianta su un albero a bordo strada

Intorno alle 14 di lunedì è stato segnalato un grave incidente sul confine tra i comune di Marano Vicentino e Schio, sulla nota Strada Maranese all’altezza della frazione di Giavenale. Ci sarebbe una sola auto coinvolta, con il veicolo andato a schiantarsi su uno degli alberi a bordo strada.

Il luogo esatto dell’impatto è stato segnalato nel territorio di Schio sulla via Maranese, di fronte alla stazione di servizio Beyfin, lungo la strada provinciale 10, già teatro in passato di numerosi episodi analoghi.

Sul posto sono accorsi la polizia locale “Altovicentino” con una pattuglia e un mezzo di soccorso sanitario inviato dall’ospedale di Santorso. L’ambulanza ha caricato un ferito, il conducente della vettura di alta cilindrata di colore bianco che sopraggiungeva da Schio diretta verso Marano, prima di andare a sbattere su albero. Non è esclusa, al momento, la presenza di un secondo veicolo nella dinamica dell’incidente, i cui rilievi sono affidati agli agenti ancora sul posto.

L’automobilista a bordo dei veicolo incidentato è stato ricoverato in pronto soccorso in codice giallo con ferite e contusioni di media entità secondo la segnalazione al Suem 118. Salvo complicazioni successive, quindi, non sarebbe in pericolo di vita. Il traffico del primo pomeriggio ha risentito del fatto, con flusso di auto in alternanza su una sola carreggiata, fino alle 15.30 circa, quando un carroattrezzi ha rimosso la vettura incidentata.

La notizia è in aggiornamento