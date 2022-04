Il Famila Basket è vivo: successo esterno a Ragusa e semifinale playoff alla “bella”

E’ già partito l’appello a tinte arancioni per riempire domenica il PalaRomare, in vista della “bella” che designerà una delle due finaliste – tra Famila Wuber Schio e Virtus Ragusa – per lo scudetto 2022 della pallacanestro femminile. Dopo il primo ko dell’intera stagione, patito lunedì sera proprio sul parquet amico di casa con gli inevitabili spettri di un’uscita di scena contro ogni pronostico, le orange vicentine si sono riscattate ieri sera in Sicilia, battendo le ragusane in ottima forma in questa fase finale playoff.

Punteggio di 71-64 a favore di Schio, dopo una contessa assai spigolosa decisa più da muscoli e carattere nel pacchetto difensivo e a rimbalzo che da qualità al tiro, in un clima bollente al PalaMinardi. Gara tre on ogni caso assicurata per designare chi affronterà nell’ultimo atto una tra Umana Reyer Venezia – campionessa italiana in carica – e Virtus Bologna, anche loro sull’uno a uno e quindi all’ultima palla lanciata in aria delle semifinali.

Messo con le spalle al muro dalla sconfitta in gara uno, il Famila Wuber ha risposto con una vittoria di carattere contro le tenaci biancoverdi, rimandando l’epilogo di una semifinale – più combattuta di quanto ci si attendesse alla vigilia, risultati di stagione alla mano – alla decisiva partita in programma domenica alle 18. Ci sarà un PalaRomare caldissimo e occupato in ogni ordine di posto, essendo ora la capienza al 100%. Ma la squadra siciliana ha già dimostrato di non subire oltremodo la spinta del pubblico avversario, quando ha sbancato Schio alla prima sfida, approfittando della classica – almeno questo è l’augurio in casa Famila – serata storta del collettivo.

IL TABELLINO. Ragusa-Famila Wuber Schio 64-71 (13-17, 37-41, 53-58)

Passalacqua Virtus Ragusa: Chessari ne, Romeo 9, Kacerik 0, Bucchieri ne, Spinelli 0, Tumeo ne, Santucci 11, Hebard 6, Taylor 18, Ostarello 3, Sammartino ne, Kuier 17.

Famila Wuber Schio: Del Pero ne, Mestdagh 13, Sottana 5, Gruda 7, Verona 2, Crippa 0, Andrè 16, Dotto 10, Keys 6, Laksa 12