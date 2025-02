La “regina di coppe” Famila Schio ospita e sfida la regina d’Europa. Arriva il “Fener”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Serata di gala sportivo per il Famila Schio, che sulla spinta del trionfo di Coppa Italia a Torino si rilancia in campo internazionale, ospitando le campionesse (d’Europa) turche del Fenerbahce, ancora una volta squadra favorita per il titolo continentale e imbattute nella competizione.

Con il biglietto per Saragoza già in tasca, il Beretta ospita le campionesse d’Europa di Fenerbahce per i play-in che decideranno chi delle due squadre andrà direttamente alle semifinali della Final Six e chi dovrà invece passare per il turno eliminatorio dei quarti di finale.

La sfida si gioca sul doppio confronto con questa prima partita in casa mercoledì alle ore 19.15 (diretta su RaiSport) ed il ritorno sette giorni dopo ad Istanbul: varrà la differenza canestri. L’altra sfida vedrà invece contrapposte Valencia e Mersin mentre gli altri due play-in (ad eliminazione) saranno Praga-Bourges e Basket Landes-Saragoza.

Difficile decidere da dove partire a presentare Fenerbahce, quella che sembra essere a tutti gli effetti l’invincibile armata che si è ulteriormente rafforzata con il ritorno della stella McBride per quest’ultima fase di stagione. 10-0 il record delle turche, uniche imbattute della manifestazione, che vantano la miglior giocatrice del torneo: Emma Meesseman non solo porta in dote 16,9 punti, 6,1 rimbalzi e 4,5 assist ma con lei in campo tutta la squadra gioca al meglio. Dal totem d’area Tina Charles (36 primavere alle spalle) che segna 11 punti catturando anche 4,3 rimbalzi, all’attuale principale candidata al titolo di MVP Gabby Williams (13,3 punti, 5,2 rimbalzi, 4,1 assist e 2,7 rubate) senza dimenticare la play Allemand con quasi più assist che punti (8,1 punti e 6,4 assist). È poi arrivata in corsa Nyara Sabally, 9,3 punti e 5,5 rimbalzi in 4 gare giocate, ma anche il contributo delle nazionali turche è di spessore: Uzun e Onar sicuramente le più performanti.

La condizione fisica in casa orange non è delle migliori e lo si è visto in questo weekend di Coppa Italia dove le atlete tornate dalle rispettive nazionali hanno mostrato di avere tanta stanchezza nelle gambe e che in generale la squadra ha perso quella meravigliosa alchimia vista a gennaio e che ora avrà bisogno di un pochino di tempo per essere ritrovata. Ciò nonostante il Famila ha messo in bacheca la 16esima Coppa Italia della sua storia e vincere in queste condizioni infonde un’energia incredibile che permette di superare le difficoltà fisiche. Si sa che Fenerbahce è una formazione estremamente difficile da affrontare ma, trascinate dall’energia del PalaRomare, Sottana e compagne proveranno a compiere l’impresa.

Masep Day

La partita di domani contro Fenerbahce avrà come sponsor di gara Masep, storico negozio di articoli sportivi di Thiene che lavora con alcune delle marche più affermate nel settore sportivo per il cliente professionista o amatore.