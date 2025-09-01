Il Famila oltre “quota 100” nel primo test ufficiale di stagione. Al debutto il tecnico spagnolo

Si chiude con una poetica sestina di tiratrici in doppia cifra la prima partita amichevole di avvicinamento agli impegni ufficiali del Famila Basket Schio, club campione d’Italia in carica per la serie A1 di basket femminile. Abbate quota 100 il quintetto che ha visto ora l’esordio in panchina del nuovo allenatore Victor LaPena, segnando 103 punti contro i soli 58 realizzati dal Brixia, compagine bresciana di serie A1.

Vetrina da top scorer per l’esperta Anete Steinberga, con la lettone classe ’90 a mettere a referto 19 punti personali e guidare le “bomber” del debutto sul parquet del PalaRomare di Schio. Assieme a lei in doppia cifra anche Sottana, Mestdagh, Keys, Verona ed Andrè, ai box per precauzione invece Conde, uno dei nuovi acquisti giunti in estate in Altovicentino. Panchina corta, con alcune giovani a rinforzo (Di Giacomo e Nortey in campo), per il nuovo Famila che rimane in attesa delle “americane” impegnate in Wnba.

Sul confronto con le lombarde da rimarcare il +26 già a metà partita (54-28 il parziale alla pausa) e la facilità al tiro concessa alle orange, già al lavoro da due settimane in palestra. Con l’arrivederci alle leonesse del Brixia al campionato in partenza ai primi di ottobre (alla quarta giornata), con il calendario intanto già diramato nei giorni scorsi e che vedrà le detentrici del titolo esordire in casa a Schio con ospite la neopromossa Panthers Roseto. La formazione abruzzese che ha stravolto i pronostici di serie A2 in primavera, vincendo i playoff e guadagnandosi l’invito tra le big della pallacanestro italiana. Primo derby veneto alla seconda nella tana delle Lupe, ennesimo capitolo della saga Reyer/Famila alla sesta, nel secondo week end di novembre.

IL TABELLINO DEL MATCH AMICHEVOLE

Famila Wuber Schio-Brixia Basket 103-58

Parziali punteggio 26-10, 54-28, 74-44



Famila Wuber Schio: Di Giacomo 0, Mestdagh 15, Sottana 17, Zanardi 5, Verona 12, Conde ne, Steinberga 19, Panzera 6, Andrè 12, Nortey 4, Keys 13.

Brixia Basket: Bordiga 0, Togliani 9, Velichova 11, Legnamini ne, Aghillare 0, Delboni 8, Crippa 3, Balzani ne, Scalvini 0, Frustaci ne, Richard 11, Bongiorno 8, Winkowska 8, Stefana ne.

