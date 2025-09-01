Arzichiampo al doppio brindisi, Franciacorta indigesto per il Lane. Imbattute le vicentine

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Podio per due terzi vicentino dopo due giornate di campionato di serie C, con la sorpresa Fc Arzignano Valchiampo a dominare in vetta – in compagnia della Pro Vercelli, uniche due all’en plein di vittorie -, e il LR Vicenza in quartetto ad occupare il terzo posto. Una “strana” coppia comanda allora da ieri la classifica del girone A, un tandem composto non certo da due pretendenti accreditate ai vertici, ma per quanto poco valga guardare ai punti dopo soli 180 minuti di campionato, sempre meglio partire da lepre che da gambero.

Arzichiampo in gloria che dopo l’Union Brescia (1-3 in trasferta) bissa il successo e piazza un tris di reti segnate regolando per 3-2 la Virtus Verona, raddoppiando i punti in classifica, biancorossi che invece s’impantanano a Ospitaletto in casa di una neopromossa, fermati su uno 0-0 che smorza un po’ gli entusiasmi dopo il 5-0 casalingo al Lumezzane nel debutto sette giorni prima. E alla prossima giornata, la terza, eccolo servito il derby vicentino allo Stadio Menti, domenica 7 settembre alle 17.30.

Vetrina dunque incorniciata di biancoceleste visti i risultati eclatanti dell’avvio di stagione dei paladini del pallone dell’Ovest Vicentino. Contando la Coppa Italia, e quindi il 2-1 alla Triestina, tris di vittorie in partite ufficiali per gli uomini di Beppe Bianchini. Capaci di firmare tre gol in appena mezzora dall’inizio al Dal Molin (subendone uno), e applaudire tre giocatori a segno (Damiani da fuori, capitan Boffelli e Minesso dik testa, ancora in gol dopo la doppietta dell’esordio). Tutte e cinque le marcature siglate nel derby veneto con la Virtus Verona si annotano nel primo tempo, con secondi 45′ di gestione accurata da parte dei vicentini capolisti.

Tocca al L.R. Vicenza inaugurare la stagione casalinga in serie C per l’Ospedaletto, l’ultima arrivata del plotone di club bresciani. E concedere il primo punto, al termine di 90′ in cui i veneti hanno sì fatto la partita, ma senza mai sfondare in avanti. Nella ripresa sono almeno due le occasionissime per sbloccare la partita, sui piedi di Caferri e Rauti (Capello e Morra invece il tandem in attacco di titolari). In mezzo, però, anche i bresciani hanno la loro palla d’oro per vincerla, sul tiro a lato di poco di Bertoli.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.