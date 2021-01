Il Famila perde la prima: testa alla prossima sfida contro Riga

Come da pronostico, il Famila ha perso la prima partita della bolla di ritorno dell’Eurolega. 74-58 per le fortissime russe dell’Ekaterinburg, che sono già con la testa verso i playoff. Ora per Schio si fa dura, ma non impossibile.

Il prossimo ostacolo da superare sarà il TTT Riga, formazione della capitale della Lettonia. All’andata finì 76-72 per le scledensi: sarà fondamentale replicare il successo d’inizio dicembre per arrivare cariche al match di venerdì contro Girona. Le lettoni martedì hanno perso di 30 punti proprio contro Girona, per cui daranno il massimo per rimanere aggrappate alla classifica del gruppo. Non sarà facile.

Vincere domani è quasi un obbligo per le ragazze di Vincent; il passaggio del turno ora è in seria discussione, pertanto ogni passo falso può risultare fatale. Con grande fiducia, e soprattutto con l’aria di casa del palaRomare, il Famila darà sicuramente il meglio di sé. Palla a due giovedì alle ore 20.