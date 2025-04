Famila-bis in Campania: Battipaglia battuto. Ora break nei playoff, si va in Spagna in Final Six

Un +48 all’andata di domenica al PalaRomare Schio, un +29 ieri al PalaZauli di Battipaglia, ma le due vittorie del Famila Basket nel primo turno dei playoff scudetto valgono sempre “uno” e messe insieme regalano il pass di semifinale. Più sudata, di certo, la seconda, per un punteggio finale di 78-49 esterno che non fotografa l’andamento della gara nella lunga trasferta in Campania. Famila sotto di un punto al giro di boa e abbastanza incerto al tiro, complice la foga delle napoletane spinte dal pubblico amico.

Quintetto di casa infatti combattivo e agganciato alle altovicentine fino a metà del terzo quarto, quando arriva lo strappo decisivo. Le napoletane poi “mollano” nel finale (un solo canestro realizzato nell’ultimo quarto) chiudendo così la loro stagione dopo l’8° posto di regular season, la salvezza acquisita e pure la partecipazione per quanto breve alla post season scudetto.

Oltre alla qualificazione per le semifinali senza ricorrere a fatiche extra grazie al 2-0 secco nella serie, buona notizia anche dall’infermeria. Già in campo Dojkic che domenica si era fermata proprio nella serata del suo rientro. Dentro anche Sottana per la seconda volta in quattro giorni, segno che l’infortunio è ormai superato e la rincorsa alla condizione migliore entra in una fase avanzata. Poi le quattro cestiste orange in doppia cifra lasciano pensare che la mano sia “calda” in vista dell’imminente impegno in Spagna tra le 6 big d’Europa.

Tornano all’Italia, per conoscere il nome della prossima avversaria si dovranno attendere le sfide del week end. Famila e Omeps Battipaglia, in effetti, hanno anticipato l’esordio nei playoff appunto per consentire alla squadra vicecampione d’Italia di prepararsi al meglio per la Final Six. A sfidare Sottana e compagna sarà una tra Derthona e Alama San Martino di Lupari, con le piemontesi avanti di un punto dopo la vittoria in casa per 71-65 in gara-1.

IL TABELLINO DEL MATCH – Omeps Battipaglia-Famila Wuber Schio 49-78

PARZIALI 14-15, 32-31, 47-55

O.ME.P.S. Battipaglia: Cupido 8, Seka 2, Vojtulek 2, Baldassarre 2, Potolicchio 3, Ndiaye 0, Nardoni 0, Prete 0, Tassinari 2, Pavic 8, Benson 13, Smorto 9.

Famila Wuber Schio: Juhasz 14, Bestagno 6, Sottana 4, Zanardi 4, Verona 2, Salaun 15, Dojkic 5, Andrè 3, Keys 13, Laksa 12.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram. Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.