Al Famila arriva Lapeña per scrivere il nuovo capitolo sportivo delle campionesse d’Italia

Dalla Grecia alla Spagna, passando per Schio. Salutato Georgios Dikaioulakos dopo un poker di stagioni culminate con lo scudetto recente del Famila Basket, e con un bottino di gestione di due titoli italiani in rosa e quattro Coppa Italia, si attinge dalla Spagna per dare il nome ufficiale del nuovo allenatore. E’ Victor Lapeña il tecnico prescelto per guidare il quintetto arancione del futuro prossimo, alla prima esperienza in Italia.

La notizia dell’investitura ufficiale di Lapeña è stata diffusa ieri attraverso i canali stampa del club dell’Altovicentino, confermando le voci degli ultimi giorni che tracciavano trattative oramai in via di conclusione portate avanti dal dg Paolo De Angelis, sempre in accordo col presidente Marcello Cestaro.

Farà parte del nuovo corso il viceallenatore uscente “Ale” Fontana, segno della volontà per dare continuità al lavoro svolto fin qui con il gruppo squadra a bordo parquet. In analogia con il prolungamento della capitana Giorgia Sottana, anima in campo. Poi, nel corso dei prossimi giorni, tutti i tasselli prenderanno via via posto. Con praticamente metà del roster di atlete da ricostruire per scoprire poi le carte del Famila Schio versione 2025/2026, che ha fatto incetta di trofei in Italia (1° posto di regular season, Coppa Italia e scudetto mentre era sfuggita la sola Supercoppa a inizio stagione) e ha raggiunto la Final Six di Euroleague Women, con unico rammarico l’uscita di scena immediata.

Dopo Avenida in patria, panchine ad Oremburg e sulle due big di Turchia, Fenerbahce e Mersin per il tecnico iberico, di 50 anni di età. Le sue parole raggiungono i tifosi arancioni dall’estero, in attesa di vederlo approdare fisicamente in Veneto. “Schio mi ha sempre fatto un’ottima impressione – ha dichiarato – quando l’ho affrontata da avversaria: è società di lunga tradizione ma a fare la differenza nella scelta di venire qui è stato l’incontro con il presidente Cestaro che mi ha dimostrato il significato di difendere i colori di questa città. Stiamo lavorando con Paolo De Angelis per trovare giocatrici che si identifichino con i valori del Famila e che ci rendano orgogliosi. Noi allenatori abbiamo il duro compito di valorizzare al meglio le atlete senza voler essere protagonisti perché le protagoniste sono loro. Per questo credo non esistano formule magiche ma duro lavoro ed un obiettivo comune. Non vedo l’ora di poter giocare davanti ai tifosi orange che sono sempre stati un fattore contro le squadre che allenavo! Averli al mio fianco ora è un privilegio e mi impegnerò al massimo per renderli fieri della squadra.”

