Il Famila prima domina e poi crolla a Saragozza: sprecato il +20, vincono le spagnole

Un avvio di partita da “passeggiata autunnale”, un finale da incubo. Ko pesantissimo per il Beretta Famila a Schio in Euroleague Women ieri sera, più per la condotta di gara che per il punteggio finale: 56-51 per il quintetto spagnolo del Saragozza, che sopravanza le orange anche in classifica.

Le arancioni ospiti sono state capaci di allungare a metà del secondo quarto fino al +20, sul parziale di 29-9 a favore, annichilendo avversarie e il rumoroso pubblico di casa, prima di “piantarsi” come un ciclista in salita per una crisi che è costata la rimonta delle padrone di casa, abili a sfruttare il blocco delle scledensi e dominare la parte centrale della contesa.

La sconfitta complica la rincorsa ai quattro pass per la qualificazione ai playoff per il titolo europeo, ma c’è tutto un girone di ritorno da giocare più la partita della prossima settimana – al PalaRomare stavolta – per invertire la tendenza. Fin qui 3 vittorie e 3 ko per il Famila, in piena bagarre. A preoccupare i tifosi e lo staff, oltre alla dinamica thrilling con cui è maturata la sconfitta dopo aver costruito un margine importante nella prima metà partita, le basse percentuali di realizzazione di tutte le effettive. Male pure ai rimbalzi e nei preziosi rifornimenti (assist) sotto canestro ieri sera.

TABELLINO – Casademont Zaragoza – Beretta Famila Schio 56-51

(parziali 6-21, 24-30, 45-40)

Casademont Zaragoza: Lacorzana 5, Holesinska 3, Ortiz 5, Gulbe 6, Gimeno 7, Urdiain ne, Fiebich 7, Hermosa 3, Atkinson 7, Geldof 0, Diallo 13.

Beretta Famila Schio: Juhasz 8, Bestagno 0, Sottana 7, Sivka 0, Verona 0, Guirantes 18, Crippa 3, Chagas ne, Parks 4, Keys 9, Penna ne, Reisingerova 2.