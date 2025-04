Famila Schio in missione Europa: team in partenza per la Final Six di Saragozza

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Marco Polo è stato un viaggiatore, scrittore, ambasciatore e mercante italiano. Così viene definito su Wikipedia. Il Famila Schio, nel tardo pomeriggio di lunedì, “salpa” da Venezia dall’aeroporto che porta il celebre nome dell’esploratore italiano, anche se raggiungerà in aereo la sede spagnola della Final Six – Saragozza – di Euroleague Woman.

Le atlete beniamine dei colori arancioni (insieme allo staff tecnico e la società) si portano in valigia e nel borsone proprio lo spirito da viaggiatrici con già alle spalle 14 partite in Europa disputate in una stagione oramai vicina al clou. La volontà di mettersi a scrivere una pagina storica per il basket rosa, quella di onorare il ruolo di rappresentanti uniche ancora in corsa del movimento cestistico nazionale. E, infine, sono pronte a vendere cara, anzi carissima, la pelle e sognare (mercanti di sogni) nella corsa al titolo continentale messo in palio dalla Fiba, nelle ultime annate di proprietà del Fenerbahce. Insomma, come Marco Polo, si parte alla ricerca della gloria.

Praga permettendo. Sarà infatti l’armata ceca del Zvvz Usk Praha a incrociare ormai come da tradizione i destini con il quintetto altovicentino, in gara secca in programma alle 17.30 di dopodomani, mercoledì 9 aprile. Se le protagoniste approderanno in Spagna nella serata di lunedì, in partenza nelle prossime ore anche decine di fedelissimi tifosi delle Orange, dai Kommandos ad altri tifosi che in gruppo o in modalità autonoma pernotteranno nella città di Saragozza per seguire dal vico il Famila e la spettacolare kermesse internazionale. Se si guarda ai precedenti internazionali, le praghesi conducono per 8 vittorie a 5. Nel 2023 il 59-56 della finalina permise a Schio di raggiungere un prestigiosissimo 3° posto, un anno fa proprio i quarti con una formula diversa vide l’Usk prevalere alla bella di spareggio in gara-3.

Da ricordare che l’evento sarà seguito per la tv italiana da Raisport (canale 58) in diretta. I favori dei pronostici, così come sancito anche dagli addetti ai lavori, sono tutti a favore delle turche campionesse in carica. Con le iberiche del Valencia come principali antagoniste ma il Famila Schio subito dietro nel gruppetto delle outsiders. Emma Meesseman e Kayla Mcbride le due cestiste più attese. Due gli spareggi o se si vuole i quarti di finale (l’altro vede le turche-bis del Mersin opposte alle francesi del Tango Bourges), chi li vince va in semifinale dove attendono Fenerbahce e Valencia, le teste di serie.