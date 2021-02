Il Famila vince e convince: 73-54 su Bologna

Questa sera il Famila Wuber Schio è tornato in campo: presso uno dei palazzetti più grandi d’Italia, la Virtus Segafredo Arena, le Orange si sono imposte su Bologna per 73-54.

Dopo un avvio combattuto, Schio ha alzato il livello del gioco ed ha cercato di ipotecare dal vittoria già dal primo quarto: 21-8 per le biancoarancio (stasera in casacca rosa) dopo i primi 10′. Per tutta la partita il Famila ha “controllato le operazioni” ed ha tenuto a bada ogni tentativo di replica delle avversarie. Grazie ai 18 punti di Giorgia Sottana, MVP della partita, le Orange sono riuscite ad imporsi senza troppa difficoltà. Un bel risultato, se si conta che Bologna, vincendo, avrebbe raggiunto proprio Schio in seconda posizione.

Un’ottima prestazione per il Famila, che consolida così il secondo piazzamento in attesa del match di domenica: al palaRomare sarà ospite la Reyer Venezia, attuale capolista, imbattuta ormai da lunghissimo tempo. Sarà uno degli incontri più importanti dell’anno, per cui occorre ricaricare le pile e concentrarsi per ottenere la vittoria: con il successo di stasera, la strada sarà leggermente più in discesa.