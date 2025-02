Il Famila vola in Turchia nella tana delle invincibili. La sfida al Fener parte dal -6

Sette punti da recuperare, nella “tana” delle tigri turche campionesse d’Europe in carica, e in casa dell’unica squadra dell’Euroleague Women fin qui imbattuta. Un 11 su 11 (vittorie) che pone il Fenerbahce in prima fila nel ranking delle favorite al titolo continentale ma che, dopo la partita di andata giocata al PalaRomare di Schio una settimana fa, concede a Sottana e compagnia del Beretta Famila quantomeno il beneficio del dubbio sull’esito finale del doppio confronto.

Si riparte dal 80-86 maturato in Altovicentino mercoledì sera davanti a 2.400 spettatori a spinta arancione, servono sette punti di margine per centrare un target che sa di impresa. Orario non ideale in Italia, con prima palla contesa alle 17, due ore più avanti l’orologio in Turchia.

Ricordando che chi vince approda in semifinale dalla porta principale per le Final Six, chi perde invece non viene estromesso dalla kermesse ma, secondo la nuova formula, avrà diritto a giocarsi un pass di riserva in uno dei due spareggi dei quarti di finale. Questo per dire che il Wuber Famila Schio approderà comunque in terra spagnola, a Saragozza, sede della fase finale di Euroleague.

La partita sarà trasmessa in diretta su RaiSport a partire dalle ore 16.50 mentre in tifosi scledensi potranno trovarsi a viverla tutti assieme davanti al maxischermo del Circolo Cattolico di Magrè.