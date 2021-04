Il Masiera Academy ritorna in streaming con RAZZAinFAME

Listen to “#MASIERADAY” on Spreaker.

Nemmeno la pandemia ha fermato il MASIERACADEMY che torna lunedì 26 aprile dalle ore 10 con la terza edizione in diretta streaming dal Faber Box nel cuore dello Schio Campus. Quest’anno la cerimonia di consegna delle cinque borse di studio destinate a cinque ragazzi delle superiori che si sono distinti per il loro rendimento scolastico e sportivo nell’anno scolastico 2018/2019 potrà essere seguita in diretta tramite il canale YouTube #masieraday.

MASIERACADEMY non è una semplice borsa di studio ma una manifestazione che poggia le sue fondamenta nell’inclusione. Quest’anno durante l’evento RAZZAinFAME verrà affrontato il tema del razzismo in tutte le sue declinazioni. L’obiettivo è quello di trasmettere e condividere con gli studenti i valori dell’uguaglianza, della solidarietà e del rispetto per se stessi e per il prossimo affinché possano ricusare e rifiutare ogni forma di discriminazione, disuguaglianza, sopruso, sia in forma individuale, che organizzata. Il titolo, oltre al significato diretto del termine, nasconde una grande verità: “fame” per una razza unica chiamata UOMO.

Un tema così importante necessita di grandi ospiti che si collegheranno in diretta streaming durante la mattinata. All’evento saranno presenti il Magistrato dr. Giancarlo Caselli, l’antimafia per eccellenza, Maxime Mbandà rugbista della nazionale italiana, Javier Zanetti, ex Capitano dell’Inter oggi dirigente, Sammy Basso, il giovane scienziato che cerca la cura per la progeria e Federica Pellegrini, campionessa mondiale di nuoto.

I link per partecipare allo streaming sono disponibili sulla pagina Facebook e Instagram di MASIERADAY.