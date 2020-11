Incendio nell’altoforno di una fonderia: nessun ferito. Pompieri all’opera tutta la notte

Incendio in piena notte in zona industriale a Schio. Un allarme significativo quello che proveniva intorno alle 2 da una fonderia, dove sarebbe avvenuta una pericolosa fuoriuscita di materiale fuso da un altoforno, sversato sul pavimento del capannone con inevitabile innescarsi di fiamme diffuse.

Una volta giunti in via Lago di Alleghe, i vigili del fuoco del distaccamento di Schio hanno operato con i colleghi di turno giunti dalla caserma provinciale di Vicenza per limitare la propagazione e procedere poi, in seconda fase, allo spegnimento. Fortunatamente nessuno degli operai è rimasto ferito.

Nel dettaglio il prodotto di fusione fuoriuscito ha intaccato l’impiantistica di alimentazione degli altiforni e parzialmente una cabina elettrica interna, avvolte dal fuoco che ne bruciava i componenti. I vigili del fuoco intervenuti dalle due sedi con due autopompe, due autobotti e dodici operatori in tutto hanno circoscritto e spento l’incendio. La causa della fuoriuscita del materiale è al vaglio dei tecnici. Le operazioni di messa in sicurezza dello stabilimento sono terminate all’alba con il raffreddamento del materiale in gran parte finito nei bacini di contenimento.

Impossibile quantificare l’ammontare dei danni patito, all’indomani dell’evento incidentale, dall’azienda scledense che fa parte del gruppo Vdp. Serviranno alcuni giorni per la stima complessiva e la riparazione dei macchinari resi inservibili dal rogo.