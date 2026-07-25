Auto esce di strada e finisce in un campo: un ferito

Incidente stradale a Castelnovo di Isola Vicentina nel pomeriggio di oggi, sabato 25 luglio.

Attorno alle 19 infatti un’auto è uscita autonomamente di strada e ha finito la sua corsa in un campo dopo aver carambolato più volte.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, un’ambulanza del Suem 118 e i carabinieri. L’automobilista è stato estratto dall’abitacolo e dopo le prime cure è stato trasportato in ospedale.

L’incidente, la cui dinamica sarà spiegata dai rilievi dei militari dell’Arma ha avuto alcune ripercussioni sul traffico per almeno un’ora.

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