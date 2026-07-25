Ritorna la Notte Bianca a Vicenza, dal 18 al 20 settembre 

La Notte Bianca, appuntamento ormai classico dell’estate che per tre giorni porta nel centro storico di Vicenza migliaia di persone, ritorna con la sesta edizione il 18, il 19 e il 20 settembre. Anche quest’anno è organizzata dall’Associazione Piazze Beriche con il Comune di Vicenza.

Obiettivo: ripetere il successo di pubblico degli ultimi anni, in cui i vicentini hanno risposto con entusiasmo all’opportunità di trascorrere serate speciali e sorprendenti con intrattenimento e attività in ogni angolo della città.

La formula delle scorse edizioni non cambia: musica, esibizioni artistiche, cibo, bancarelle in tutto il centro storico, da piazza Matteotti a piazza Castello, da piazza dei Signori a piazza San Lorenzo, in corso Palladio e in corso Fogazzaro, ma non mancheranno le sorprese.

Piazza Matteotti ritornerà ad essere la “Piazza Alpina” addobbata a festa dalle penne nere: venerdì sera si potranno ascoltare i cori alpini mentre sabato si terrà il grande concerto della Fanfara storica della sezione “Monte Pasubio”. Il tutto accompagnato da un grande stand gastronomico con prodotti e pietanze tipiche venete.

La Notte Bianca è la festa di tutti i vicentini, dai bambini agli anziani, e i numeri del 2025 lo dimostrano: 80.000 partecipanti, cene in piazza con oltre 5.000 coperti, un mercatino espositivo con 50 hobbisti ed espositori, aree dedicate ai bambini dislocate in tutto il centro, 6 palchi, 10 punti bar e 15 stand gastronomici, per un evento che genera un indotto alla città superiore al milione di euro.

«Quest’anno la Notte Bianca si sposta in settembre con una formula che non cambia ma che ci auguriamo possa essere ancora più ricca – spiega l’assessore ai grandi eventi Leone Zilio -. Per questo auspichiamo che ai commercianti e ai ristoratori che già aderiscono si uniscano anche altre realtà del territorio che invitiamo a proporre piccoli momenti di intrattenimento nei propri locali ma anche proposte più strutturate nelle zone limitrofe che si potranno realizzare con il supporto degli organizzatori».

È in oltre possibile inserire un punto vendita negli spazi dedicati e segnalati dall’organizzazione che avranno la priorità rispetto agli ambulanti. Nelle prossime settimane verranno annunciati i dettagli dell’evento.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.