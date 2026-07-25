Picchiato al parco dopo l’alterco: in rianimazione un 45enne

Indagini in corso a Vicenza dopo il grave fatto di cronaca avvenuto venerdì sera, 24 luglio, in un parco del Villaggio del Sole, dove un uomo è stato trovato in stato di semincodcienza dopo essere stato selvaggiamente picchiato. Ora si trova ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Bortolo di Vicenza.

L’aggressione al 45enne sarebbe avvenuta, secondo una prima ricostruzione, con pugni e un corpo contundente al culmine di una lite iniziata poco prima in locale del quartiere, come riporta Il Giornale di Vicenza. Ad assistere a quanto avvenuto e a chiamare ii soccorsi sarebbero stati alcuni residenti.