Bimbo di 2 anni sfugge alla madre e va in strada, poi l’urto con un suv. Ferito, non è grave

Secondi di panico sono stati vissuti ieri pomeriggio da una giovane mamma, che si è vista sfilare la mano del figlioletto di 2 anni e mezzo dalla presa per poi vederlo correre in strada e venire investito, di striscio, da una vettura. E’ accaduto a Isola Vicentina, alle 17 di ieri, martedì 22 ottobre, lungo via Monte Grappa, non lontano da Villa Cerchiari.

Il piccolo ha sbattuto contro la fiancata destra di un veicolo suv che, fortunatamente, in quel tratto procedeva a velocità controllata, evitando così anche un investimento frontale che avrebbe potuto determinare conseguenze irreparabili. A darne riscontro un articolo di cronaca de Il Giornale di Vicenza.

Il bimbo si stava spostando con il genitore a piedi e dopo l’impatto laterale è stato sbalzato sull’asfalto. Comprensibile lo sgomento provato dalla madre, così anche dal conducente della vettura, che non ha potuto accorgersi della corsa del piccolo verso la via carrabile. Poi la chiamata immediata al 118 per chiedere aiuto sanitario. L’ambulanza giunta sul posto ha soccorso il ferito, che non avrebbe mai perso conoscenza, per trasferirlo in seguito al polo medico del capoluogo berico, affidato agli specialisti della terapia intensiva pediatrica.

Sul luogo dell’incidente a due passi dal centro cittadino di Isola Vicentina si era recata ieri una pattuglia di polizia locale, a supporto delle operazioni di soccorso e per effettuare i necessari rilievi, che dovranno valutare la condotta dell’automobilista e la dinamica reale dell’evento accidentale. Le condizioni del malcapitato protagonista del fatto di cronaca al ricovero non avrebbero destato preoccupazioni, ma in questi casi si rende necessario un periodo di osservazione post trauma, prima di concordare le dimissioni.