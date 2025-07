Investimento mortale a Cereda: caccia al pirata della strada che ha travolto e ucciso un 62enne

Investimento mortale nella notte a Cornedo Vicentino: un 62enne, Paolo Michelin, è stato travolto e ucciso intorno all’una di oggi, sabato 5 luglio, in via Madonnetta a Cereda, probabilmente da un pirata della strada che non si è fermato a prestare soccorso.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo era in sella alla sua bicicletta quando è avvenuto l’urto che gli è stato fatale: il corpo del pensionato è stato trovato da alcuni residenti, svegliati da un forte fragore. Sul posto è giunta velocemente un’ambulanza del Suem 118 proveniente dall’ospedale di Valdagno, ma i soccoris sono stait inutili: Michelin è morto sul colpo.

Sul fatto sono in corso serrate indagini dei carabinieri, che stanno raccogliendo le testimonianze dei residenti e le riprese delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Via Madonnetta è poco più di una strada di contrada, utilizzata praticamente solo dai residenti in zona. Anche il sindaco Francesco Lanaro, oltre a fare le condoglianze alla famiglia, ha lanciato un appello: “Invito la cittadinanza a riferire se si è visto o sentito qualcosa e invito l’investitore/trice ad ascoltare la propria coscienza e a rivolgersi quanto prima alle forze dell’ordine”.

