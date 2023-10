Cede una lastra sul tetto: in rianimazione giovane operaio che precipita per una decina di metri

Gravissimo infortunio sul lavoro nel pomeriggio in un’azienda di Isola Vicentina. L’incidente è avvenuto oggi, 4 ottobre, intorno alle 14 nello stabilimento della Compton Industriale in via Pasubio 32: un operaio di 29 anni, che lavora per una ditta esterna, è precipitato per 8-10 metri mentre stava svolgendo dei lavori sul tetto del capannone.

A provocare la caduta il cedimento, secondo le prime informazioni raccolte, di una lastra. Ad attutire l’impatto col suolo la presenza di alcuni bancali di legno.

Sul posto è accorsa un’ambulanza del Suem 118, che ha rianimato e stabilizzato sul posto il giovane operaio, trasportato quindi in codice rosso all’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove è stato ricoverato nel reparto di rianimazione. La prognosi è riservata. Sul posto, oltre alle forze dell’ordine, anche i tecnici dello Spisal dell’Ulss 8 Berica, che dovranno accertare eventuali responsabilità.