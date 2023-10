Bus precipitato a Mestre: escluso il coinvolgimento di altri veicoli. Ecco i nomi e le età di tutte le vittime

C’è l’ipotesi di omicidio stradale plurimo nel fascicolo di inchiesta (per il momento senza indagati) aperto dalla Procura di Venezia sul bus precipitato ieri sera a Mestre da un cavalcavia. Lo comunica l’Ansa.

Quanto alle cause dell’incidente, avvenuto ieri sera 3 ottobre poco prima delle 20, non c’è ancora una ricostruzione che le possa stabilire con certezza. Sarebbero due al momento le ipotesi al vagli degli inquirenti: una manovra azzardata, con l’affiancamento ad un altro bus e un guardrail vecchio; oppure, oltre a questo, un malore dell’autista che non è riuscito a controllare il mezzo. “Non ci sono segni di frenata, né contatti con altri mezzi e non ci sono allo stato indagati – ha confermato il Procuratore Bruno Cherchi – mentre il guardrail, la zona di caduta del bus e lo stesso mezzo sono stati posti sotto sequestro”. Il bus non andava veloce e da un video del Comune di Venezia che riprende i momenti dello schianto, come ha spiegato il Procuratore, si vede “il bus toccare e scivolare lungo il guardrail per un cinquantina di metri, e infine, con un’ulteriore spinta a destra, precipitare al suolo”. L’altro autobus affiancato dal pullman sul cavalcavia, quindi, non ha una parte attiva nell’incidente.

Identificate tutte le vittime

Sono nove ucraini, quattro romeni, tre tedeschi, un italiano (l’autista), un croato, due portoghesi e un sudafricano le 21 vittime del terribile incidente che ha visto un autobus precipitare ieri sera dal cavalcavia Vampa. Fra questi quattro minori e una bambina di un anno. E’ stato il prefetto di Venezia, Michele di Bari, a comunicare in serata che sono state identificate tutte le vittime.

Ecco tutti i nomi, con le età e le nazionalità:

Alberto Rizzotto, di Conegliano, 40 anni, (autista del pullman)

Annette Pearly Arendse, 58 anni, sudafricana

Maria Fernanda Arnaud Maciel, 56 anni, portoghese

Antonela Bakovic, 26 anni, croata

Anne Eleen Berger, 32 anni, croata

Serhii Beskorovainov, 70 anni, cinese con cittadinanza ucraina

Tetiana Beskorovainova, 69 anni, moldava con cittadinanza ucraina

Gualter Augusto Carvalhido Maio, 58 anni, portoghese

Charlotte Nima Frommerherz, 1 anno, tedesca

Siddharta Jonathan Grasse, 28 anni, tedesco

Vasyl Lomakin, 70 anni, ucraino

Daria Lomakina, 10 anni, ucraina

Anastasiia Morozova, 12 anni, ucraina

Yuliia Niemova, 30 anni, ucraina

Aurora Maria Ogrezeanu, 8 anni, romena

Georgiana Elena Ogrezeanu, 13 anni, romena

Mihaela Loredana Ogrezeanu, 42 anni, romena

Mircea Gabriel Ogrezeanu, 45 anni, romeno

Iryna Pashchenko, 30 anni, ucraina

Liubov Shyshkarova, 30 anni, ucraino

Dmytro Sierov, 33 anni, ucraino.