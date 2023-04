Finisce fuori strada e rimane incastrato sul posto di guida. Salvato da pompieri e Suem

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Si è conclusa dopo un ribaltamento sul muretto con ringhiera in metallo del piazzale di una ditta la corsa di un’autovettura finita fuori strada, ieri poco prima prima di mezzanotte, lungo la Sp46 del Pasubio in territorio di Isola Vicentina. All’interno del veicolo il solo guidatore, rimasto seriamente ferito e trasferito in ambulanza in ospedale San Bortolo dopo le prime cure sullo scenario dell’incidente.

Non si conoscono le condizioni di salute dell’automobilista dopo il ricovero d’urgenza al pronto soccorso berico. Si rimane in attesa di aggiornamenti nel corso della giornata. E’ di sesso maschile ma per il momento non sono state rese note le sue generalità nè il luogo di residenza.

A contribuire in maniera decisiva ai soccorsi sono stati i vigili del fuoco giunti dalla centrale di Vicenza, che si sono adoperati per estrarre il conducente in evidente difficoltà dall’auto finita nel fossato, dopo che il veicolo per cause da definire era andato in ribaltamento per poi ricadere sulle ruote. L’uomo al volante viaggiava in direzione di Vicenza proveniente da Malo, quando è giunto in prossimità dell’Autofficina Bertoldo avrebbe improvvisamente e inspiegabilmente avrebbe sterzato verso sinistra lo stabilimento Sterchele Group in via Europa a Isola Vicentina. Si pensa a un colpo di sonno o un malessere alla guida.

Proprio sul perimetro l’auto è andata a schiantarsi, dopo la perdita di controllo del veicolo dunque per cause ignote al momento, con da escludersi il coinvolgimento di terze parti. I Carabinieri della compagnia di Schio, intervenuti sul posto insieme ai soccorsi sanitari del 118, hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.