Fratelli d’Italia “arruola” il sindaco di Isola Vicentina Francesco Gonzo

Continua l’allargamento di Fratelli d’Italia nel Vicentino: anche il sindaco di Isola Vicentina Francesco Enrico Gonzo ha scelto di iscriversi al partito di Giorgia Meloni. L’annuncio è stato dato oggi dall’onorevole Tommaso Foti, commissario provinciale dell’organizzazione (commissariata a causa della mai sanata frattura fra la corrente di Elena Donazzan e quella di Sergio Berlato).

Per spiegare il senso e le ragioni della scelta di Gonzo, il partito ha convocato per sabato ad Isola una conferenza stampa alla quale interverranno, oltre a Foti e al neo iscritto, anche parlamentari, consiglieri e assessori regionali eletti a Vicenza, nonché i locali dirigenti provinciali.

A dire il vero la conferenza stampa doveva tenersi ancora un paio di settimane fa, ma un improvviso problema di salute di Gonzo, con relativo ricovero in ospedale lo scorso 12 maggio, aveva reso necessario l’annullamento e lo slittamento in avanti della data. “È stato – aveva scritto su Facebook – il primo ricovero della mia vita: non potrò dimenticarlo. E lo è stato d’urgenza! Questo mi ha permesso di subire gli eventi senza poterli controllare, in una sorta di liberatoria e deliberata sottomissione, lasciandomi andare completamente, senza la pretesa di voler sapere, conoscere, apprendere, ma semplicemente cercando di capire e possibilmente chiedendo meno dolore possibile. Ho incontrato persone squisite, pazienti, ovviamente competenti, siano stati operatori, infermieri, medici, chirurghi, anestesisti… mi sono sentito autenticamente curato, rassicurato, coccolato. Persone speciali che meritano molto di più!”.