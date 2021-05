Frontale fra due utilitarie: quattro donne in ospedale

Quattro feriti stamane pochi minuti prima delle 11 in un violento frontale a Caltrano, in via Sette Comuni, a poche centinaia di metri dall’imbocco della strada provinciale del Costo. Le ferite (tutte e quattro donne) viaggiavano a bordo delle due utilitarie che si sono scontrate: una Fiat Panda e una Toyota Yaris.

La Panda stava viaggiando in direzione di Asiago quando, giunta in prossimità dell’intersezione con via Torino, a pochi passi dalla rotatoria per Cogollo del Cengio, per cause in corso di accertamento, ha invaso la corsia opposta andando poi a schiantarsi frontalmente contro la Yaris, che stava procedendo verso Piovene Rocchette.

Ad avere la peggio è stata la conducente della Fiat Panda, che è stata estratta dall’abitacolo dai vigili del fuoco accorsi da Schio: fortunatamente non risulta in pericolo di vita. Sia lei che le tre donne che si trovavano a bordo della Yaris sono state trasportate presso il pronto soccorso dell’ospedale Alto Vicentino di Santorso con due ambulanze del 118. Sul posto anche una pattuglia della polizia locale del distaccamento di Piovene Rocchette.