La casa di riposo diventa una disco: Gaggia pronto a far ballare la quarta età

Musica ad alto volume e hit senza tempo. E’ un weekend all’insegna della gioia, della condivisione e della musica quello che si sta vivendo alla Luigia Gaspari Bressan ONLUS di Isola Vicentina, dove la tradizionale festa della Fondazione ha preso vita sabato e si prepara oggi, domenica 14 settembre, a raggiungere il suo apice con un evento davvero fuori dal comune.

Un programma ricco e pensato per coinvolgere ospiti, familiari, amici e tutta la comunità locale. La giornata è iniziata alle 10 con la Santa Messa, seguita da un rinfresco alle 12, occasione per ritrovarsi e condividere un momento conviviale. Nel pomeriggio, dalle 15, spazio al divertimento con le Olimpiadi aperte a tutti, un momento ludico che unisce generazioni e promuove il movimento e il sorriso. Senza dimenticare un variegato mercatino con l’esposizione di migliaia di coloratissimi mattoncini Lego. Ma l’evento clou, quello che promette di far parlare di sé ben oltre i confini della struttura, è atteso per le 17: per la prima volta, un DJ professionista, Luciano Gaggia, porterà la sua energia e la sua musica direttamente nel cuore della casa di riposo, trasformando il giardino in una pista da ballo. Un’ora e mezza di puro intrattenimento, tra musica, balli e tanta allegria, pensata per far divertire i 200 ospiti della struttura, i loro cari e tutti i visitatori. Ritmi che hanno fatto la storia, brani che rispolverano i ricordi di una giovinezza che vive ancora custodita tra i ricordi indelebili: note sapientemente mixate dal re della consolle vicentina per regalare un’inedita esperienza, là dove la disco non era mai arrivata.

Perché non c’è medicina migliore che una sana risata e della buone note: anche quando i riflessi argentei delle chiome e qualche carrozzina, tra i corridoi di una struttura solitamente silenziosa, sembrerebbero ambire a quiete e relax. Chi in piedi, chi scandendo il tempo con le mani. Non è mai troppo tardi per una sana scarica di energia. Con la musica nel cuore.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.