Progetti digitali innovativi, studenti premiati con 2500 euro

La scuola Primaria Rosa Agazzi di Isola Vicentina è risultata, per il primo quadrimestre dell’anno scolastico 2020/2021, tra le vincitrici del concorso indetto da Ascotrade “Digi e lode”. L’iniziativa nata per volontà del Gruppo Hera, che fa capo alla società vicentina, ha l’obbiettivo di sostenere progetti di digitalizzazione proposti dagli alunni delle primarie del territorio. Le scuole vincitrici sono risultate cinque, ad ognuna sono stati consegnati 2500 euro per la realizzazione di progetti innovativi in ambito digitale.

La cerimonia ufficiale si è tenuta questa mattina con la consegna dell’assegno simbolico della vincita consegnato dal Direttore Generale di Ascotrade, Filippo Boraso e dal Sindaco di Isola Vicentina, Francesco Enrico Gonzo al Dirigente Scolastico Giovanni Bettanin. Alla cerimonia hanno partecipato anche alcuni alunni dell’istituto che potranno beneficiare del premio ricevuto. Il concorso, conclusosi il 31 maggio, prevede per ogni quadrimestre la premiazione di diverse scuole. La classifica finale del secondo quadrimestre, che assegnerà altri cinque premi da 2.500 euro alle scuole del territorio, verrà pubblicata a breve sul sito dell’iniziativa digielode.gruppohera.it L’importo totale messo a disposizione da Ascotrade per l’anno scolastico 2021/2022, è di 25.000 euro.

Con Digi e Lode si sostengono la formazione scolastica, l’innovazione, lo sviluppo del territorio e la tutela dell’ambiente. In questo modo, si contribuisce al raggiungimento di cinque obiettivi dell’Agenda Onu 2030: istruzione di qualità, città e comunità sostenibili, industria innovazione e infrastrutture, partnership per gli obiettivi, consumo e produzione responsabili. Nel primo quadrimestre 2021/2022 sono stati circa 178 mila i servizi digitali del Gruppo Hera attivati dai clienti. In particolare, per la sola Ascotrade, sono state circa 8.000 le richieste per l’invio elettronico della bolletta e oltre 4.000 le iscrizioni ai Servizi Online. Complessivamente dall’avvio del progetto, con Digi e Lode il Gruppo Hera ha già donato 375.000 euro alle scuole vincitrici nei territori serviti. I premi sono stati destinati a progetti di digitalizzazione scolastica, principalmente per l’acquisto di monitor touch, lavagne interattive multimediali, videoproiettori, notebook e tablet, microscopi elettronici, percorsi formativi sulla progettazione tridimensionale, pc, webcam, stampanti 3D e laser, chiavette usb e SIM per la connessione dati.

“Intelligente e divertente questa iniziativa di Ascotrade – Gruppo Hera che premia il comportamento virtuoso degli strumenti digitali messi a disposizione dalla società – ha commentato Francesco Gonzo, Sindaco di Isola Vicentina. – La digitalizzazione dei servizi pubblici è un passo importante del rapporto con il Cliente-utente, e la digitalizzazione della scuola attraverso il contributo economico è un contributo importante a creare una scuola moderna ed educativa. Famiglie, scuole, istituzioni e multi-utility unite in questo percorso di modernizzazione. Non possiamo che essere grati”.

“Con l’estensione del progetto anche ai territori nei quali la nostra azienda è storicamente attiva – ha dichiarato Filippo Boraso, Direttore Generale di Ascotrade – il Gruppo Hera mostra la sempre maggiore attenzione alla valorizzazione dei territori serviti, alle esigenze espresse dalle comunità e soprattutto allo sviluppo delle nuove generazioni. Sono risorse preziose per le scuole, tanto più ora che la digitalizzazione è diventata un elemento

fondamentale per affrontare la quotidianità. Diamo appuntamento ai nostri clienti al prossimo anno con la nuova edizione di Digi e Lode 22/23 e li invitiamo a partecipare sempre più numerosi”.