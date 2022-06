Le località di mare più vicine raggiungibili in bus, al via il servizio di Svt

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Con la fine delle scuole, e l’imminente arrivo dell’estate è tempo di pensare alle gite al mare in spiagge assolate, camminate sul bagnasciuga e aperitivi con vista sulle onde. Per agevolare il collegamento tra Vicenza e le località marittime più vicine sarà attivata una linea di collegamento diretta a partire dal 12 giugno, grazie all’impegno di Svt.

La novità, rispetto al passato, riguarda un nuovo sistema di prenotazione e acquisto del biglietto che risulta più immediato e flessibile per gli utenti. Nel dettaglio, è prevista una corsa tutti i giorni con partenza dall’autostazione di Vicenza per Jesolo Lido, Sottomarina, Eraclea, Porto Santa Margherita, Caorle, Bibione e Lignano Sabbiadoro. Mentre dall’autostazione di Bassano del grappa sarà possibile raggiungere ogni giorno Jesolo Lido. Il servizio resterà attivo fino all’11 settembre per le destinazioni di Jesolo e Sottomarina, mentre per le altre sarà attivo fino al 3 settembre. Il tutto con prezzi a partire da 6,60 euro.

Il viaggio potrà essere prenotato online fino a 6 ore prima della partenza, quindi con la massima flessibilità, oppure acquistato presso la biglietteria in autostazione a Vicenza o la rivendita Scremin a Bassano del Grappa. In caso di necessità, inoltre, per gli utenti è possibile anche cambiare prenotazione (una volta) senza costi aggiuntivi. Vi è comunque la possibilità di acquistare il semplice biglietto per fascia chilometrica, anche presso le altre rivendite autorizzate, senza prenotazione: in questo caso però sarà possibile viaggiare solo in presenza di posti a sedere disponibili (non prenotati), chiedendo all’autista prima di salire sull’autobus e prima di timbrare il biglietto. Per i bambini di età inferiore ai quattro anno il viaggio sarà gratuito.

“Tradizionalmente le Linee Mare costituiscono un servizio molto importante – sottolinea il

Presidente di SVT Simone Vicentini -, in quanto rispondono anche ad una funzione sociale, perché consentono di raggiungere il mare in estate con la massima comodità, in modo facile ed economico, in particolare ad alcune fasce di popolazione: penso agli anziani che non dispongono dell’auto o che non si sentono di guidare per un lungo viaggio, ma anche ai giovanissimi. Si tratta di un servizio molto apprezzato, sia per le gite giornaliere, sia per chi ha programmato un soggiorno sul litorale. In generale ci auguriamo che il nuovo sistema di prenotazione e acquisto del biglietto, più semplice e più flessibile, anche considerando il rincaro dei carburanti, porti ad ampliare ulteriormente l’utenza del servizio, anche nell’ottica di educare i cittadini a utilizzare sempre più il trasporto pubblico non solo per le necessità quotidiane, ma anche per il tempo libero”.