Rubano cassaforte e autocarro di una ditta. Refurtiva recuperata, malviventi in fuga

Furto sventato dai carabinieri di Schio, o meglio furto “rimediato” grazie alle pattuglie del radiomobile abili a intercettare la scorsa notte un autocarro appena rubato da appena pochi minuti in un’azienda di Isola Vicentina. Anche grazie al contributo del titolare della ditta e dell’impianto di sorveglianza video, collegato direttamente alla sua abitazione.

L’allarme era scattato stanotte, una telefonata partita dal sistema di sorveglianza privato ha richiamato direttamente il proprietario dell’attività con sede a Isola Vicentina. Il quale, come da “protocollo”, ha immediatamente avvisato la centrale operative dell’Arma guidando i carabinieri in tempo reale: dallo schermo di un monitor, infatti, l’uomo osservava i movimenti dei rapinatori all’interno della sia azienda. Dopo aver asportato due cassaforte – contenenti in tutto 6 mila euro in contanti – la banda ha rubato un furgone autocarro mettendosi in strada.

Il mezzo è stato intercettato nel giro di 5 minuti dai carabinieri nel territorio di Villaverla in prossimità della frazione Novoledo (in via Bosco). Un breve inseguimento prima che i malviventi decidessero di lasciare l’autocarro sulla carreggiata, scappando a piedi tra i campi approfittando dell’oscurità.