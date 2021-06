La Festa Europea della Musica torna a Schio per quattro giorni di spettacoli

Dal 18 al 21 anche a Schio è Festa della Musica. Ideata dal Ministero della cultura francese nel 1982 e poi diffusa in tutta Europa e nel mondo a partire dal 1985, l’iniziativa in Italia è giunta alla sua 27esima edizione e coinvolge oltre 500 città e più di 5 mila artisti.

“A causa dell’emergenza sanitaria – spiega l’assessore alla cultura, Barbara Corzato – lo scorso anno non abbiamo potuto proporre questa importante iniziativa, di cui Schio fa parte da una decina d’anni. Ora finalmente possiamo tornare a celebrare la musica dal vivo insieme e anche con questa rassegna vogliamo ribadire la voglia e la necessità di ripartire per il mondo della cultura e dello spettacolo”.

La città altovicentina festeggerà quest’iniziativa con quattro giorni dedicati alle note in alcuni dei suoi luoghi più suggestivi. Si comincia venerdì 18 alle ore 21 con il concerto del Coro Monte Pasubio nella chiesa di San Francesco, mentre alle 20.15 nell’Anfiteatro di Palazzo Toaldi Capra vanno in scena due spettacoli dedicati al tema del vento: “Twins, storie di vento”, una performance di teatro danza e flamenco contemporaneo di e con Annalisa Bannino e Manuela Carretta, e “A Straw In The Wind”, un concerto multimediale con video di Walter Ronzani e musiche di Elisa Dal Bianco.

Il 19 giugno, invece, il parco della Fabbrica Alta ospita il concerto gratuito, organizzato dal Centro Stabile di Cultura, del Quartetto d’archi Quartini che propone un repertorio che va da Bach ai Beatles. Il quarto evento in cartellone è previsto per 20 giugno alle ore 16 in chiesa a S. Francesco con “Giovannino senza paura”, un melologo per ragazzi tratto dalle Fiabe Italiane di Italo Calvino. Lo spettacolo è una coproduzione di Fondazione Aida e Orchestra da Camera di Mantova, con la regia di Pino Costalunga e le musiche di Gabrio Taglietti.

Nell’ambito della rassegna “Cinema Estate” di Cineforum Altovicentino, inoltre, lunedì 21 giugno alle ore 21.30 è in programma la proiezione di “Paolo Conte, via con me” all’Anfiteatro di Palazzo Toaldi Capra: un docu–film che racconta la grande storia, non solo musicale, di un personaggio eclettico e per certi versi misterioso. Nel cartellone degli eventi scledensi della Festa della Musica trova spazio anche “David Levine Exposed 1977–1987”, mostra fotografica dedicata al fotografo della scena pop rock britannica degli anni ’80 che verrà inaugurata venerdì 18 giugno alle ore 18. Tutti i dettagli sugli appuntamenti della Festa della Musica sono disponibili su www. festadellamusica. beniculturali.it oppure su www.comune.schio.vi.it