Piscina scoperta, la riapertura slittata di 24 ore per un problema tecnico ora risolto

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Prima l’anteprima della riapertura tanto attesa di due giorni fa, ieri la constatazione di un imprevisto a causa di un guasto e infine la riparazione alla rottura a tempo di record. Anche se per il momento rimane da attivare la mini-vasca dedicata ai bambini, ma si tratta di un disagio solo temporaneo.

Dopo due giorni abbastanza tribolati i natanti più affezionati hanno varcato oggi a partire dal mezzogiorno l’ingresso delle piscine comunali di Thiene, con i primi utenti a tuffarsi in una delle due vasche o a godersi un po’ di refrigerio alternato alla tintarella di sole.

Dopo l’annuncio dato lunedì dall’assessore thienese allo Sport Giampi Michelusi nel corso delle giornata di lunedì, la corsa contro il tempo per l’apertura dell’impianto aveva dovuto frenare bruscamente proprio nell’imminenza dei primi ticket d’ingresso da staccare. A causa di un problema tecnico non preventivabile, vale a dire il guasto a un tubo di aspirazione dell’acqua.

Immediata la richiesta di intervento rivolta dal Comune di Thiene – ente proprietario della struttura natatoria – e della società di gestione “Forus”, che ha chiamato in causa una ditta specializzata, che ha risolto il problema sostituendo l’elemento fuori uso. Alle 12 di oggi, quindi, con un ritardo assorbito in appena 24 ore, la vasca olimpica era pronta per fare da cornice alle bracciate dei nuotatori. Attivati parallelamente tutti i servizi complementari al pubblico, sia per gli sportivi che per i “cacciatori” di relax, con la sola eccezione della piscina dedicata ai baby.

Questo il comunicato emesso oggi dalla società a cui è affidata la messa in funzione della piscina scoperta. “La presente per comunicare che oggi, 16 giugno, alle ore 12.00 la piscina Forus di Thiene ha regolarmente aperto al pubblico. Il tutto è stato reso possibile anche grazie al supporto del Comune di Thiene e della ditta specializzata che è intervenuta alla ricerca della perdita, che si era verificata ieri a causa del cedimento di un tubo di aspirazione dell’acqua di vasca. La situazione è dunque stata correttamente ripristinata e la vasca olimpionica dell’impianto è nuovamente a disposizione dei clienti. Forus è al lavoro per rimettere al più presto in funzione anche la vasca dedicata ai più piccoli”.