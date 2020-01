L’Arma offre un’opportunità ai giovani: al via il concorso per aspiranti Ufficiali Carabinieri

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Mancano pochi giorni alla scadenza del termine per presentare le candidature, e saranno in 8-10 mila i giovani aspiranti carabinieri che come ogni hanno avranno la chance di costruire la propria carriera da ufficiali nell’Arma. Tra loro, dopo le prove attitudinali e i vari test e un tirocinio conclusivo con i preselezionati, saranno in 60 ad accedere al corso quinquennale di formazione, il 202° nella storia della forza armata. L’invito è rivolto a ragazzi e ragazze dai 17 ai 22 anni, con diploma di maturità in tasca o prossimi ad ottenerlo, con in parallelo una nuova “missione” per i vertici delle compagnie del territorio vicentino e veneto: diffonderlo attraverso le scuole e i media locali. Per delineare un’opportunità professionale ben oltre “il fascino della divisa” e l’attitudine all’azione e all’investigazione.

Per l’Altovicentino il portavoce della’attività di divulgazione è il capitano Jacopo Mattone, giovane comandante – 30 anni di età – della compagnia di Schio, da un anno e mezzo alla guida di un bacino importante. Reduce da più mattinate trascorse negli istituti scolastici di Valdagno e Schio insieme agli studenti delle classi quinte, è lui a tracciarne le linee guida. Il corso per Allievi Ufficiali inizierà con la prima fase nel settembre 2020, tra l’Accademia di Modena e Roma Tor Vergata, ma il bando di concorso scade già il 31 gennaio, con la possibilità di accedere all’iscrizione on line attraverso il portale web dei carabinieri.

Test psicoattitudinali, quiz di cultura generale, un tema scritto, prove pratiche e infine un colloquio orale per selezionare le centinaia di giovani che si proporranno all’ammissione, fino ad “eleggere” gli effettivi partecipanti. Un percorso impegnativo per tarare le motivazioni e le inclinazioni a un dedicato ruolo di comando che attende nel futuro coloro che raggiungeranno il traguardo. Al Biennio di studi e addestramento presso l’Accademia di Modena, seguirà il trasferimento nella capitale per il Triennio della scuola ufficiali.

I dettagli del concorso sono disponibili al link