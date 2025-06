Formazione e orientamento per tirocinanti e non: al via la quarta edizione di Accademia Zordan

Zordan annuncia l’avvio della quarta edizione del programma estivo dell’Accademia

Zordan, iniziativa di formazione e orientamento per avvicinare i giovani al mondo della realizzazione su misura di arredi per il retail di lusso. L’Accademia è il contenitore che riunisce tutte le attività attraverso cui l’azienda trasmette il proprio sapere, frutto di esperienza e lavoro quotidiano. Tra queste, una parte fondamentale è rappresentata dai programmi rivolti alle nuove generazioni, con l’obiettivo di costruire un ponte concreto tra scuola e mondo del lavoro.

Il percorso estivo si sviluppa lungo due direttrici principali. Da un lato, esperienze di lavoro in azienda durante tutto l’anno attraverso percorsi di PCTO, stage o lavoro estivo nei reparti produttivi. Dall’altro lato, eventi formativi in aula, che approfondiranno aspetti teorici e tecnici legati alle diverse professioni del settore: dal project management alla progettazione, dalla falegnameria alla carpenteria, dalla verniciatura alla logistica, fino al ruolo dei service manager.

Novità di quest’anno: per la prima volta, gli incontri formativi – fino ad oggi riservati ai tirocinanti interni – saranno aperti anche al pubblico, previa iscrizione, con la possibilità di partecipare anche solo a un singolo appuntamento. I moduli si terranno nei mesi di giugno, luglio e settembre, e rappresentano un’occasione preziosa per conoscere da vicino il mondo dell’arredo su misura e le figure professionali che lo animano.

Per rendere l’esperienza ancora più ricca – per i giovani, i collaboratori di Zordan e i partner della filiera – l’edizione 2025 coinvolgerà anche aziende del settore arredo retail, tra cui produttori e rivenditori di pannelli, software house, industrie siderurgiche, produttori di vernici e molti altri, pronti a condividere la propria esperienza e visione del lavoro. Per iscriversi ai corsi o richiedere ulteriori informazioni, è possibile visitare la sezione “Let’Z Talk” del sito Zordan, scrivere all’indirizzo accademia@zordan1965.com o seguire i canali social ufficiali. Infine, per chi fosse interessato a candidarsi ai percorsi di lavoro in reparto per l’edizione 2026, si consiglia di contattare già da ora il team dedicato utilizzando la stessa mail.

Fondata a Valdagno nel 1965, Zordan è partner di riferimento per i brand del lusso nella

realizzazione di spazi retail che coniugano eccellenza manifatturiera, cura per le persone e

attenzione per il pianeta. L’azienda si distingue per un modello d’impresa radicato nella competenza tecnica e nella centralità dell’essere umano, promuovendo la cultura e la bellezza come motori di sviluppo territoriale. Dal 2016 è Società Benefit e B Corp certificata, parte di un movimento globale impegnato nella costruzione di un sistema economico inclusivo, equo e rigenerativo.

