La Regione apre il bando per l’impiantistica sportiva. “In campo” 11 milioni

La Regione Veneto stanzia 11 milioni di euro messi a disposizione di Comuni e Unioni di Comuni che intendano ristrutturare gli impianti sportivi nelle sette province venete. Una cifra che complessiva probabilmente non risponde alle attese, o meglio dire alle necessità, ma che andrà comunque a porre dei mattoncini a benefico di quegli enti locali che sapranno rispondere ai requisiti inseriti nel bando di gara pubblicato lo scorso 31 dicembre 2024 e in scadenza nel mese di marzo venturo.

“Il Veneto, che ricordo essere Regione Europea dello Sport 2024, è una delle regioni più sportive d’Italia ed il numero di praticantinelle varie discipline è in crescendo”. Ad affermarlo è l’assessore Cristiano Corazzari, che aggiunge: “consapevoli che fare sport significa migliorare la salute e il benessere dei cittadini, abbiamo scelto di destinare ben 11 milioni di euro per l’impiantistica sportiva. Cifra che abbiamo destinato dal Fondo di Sviluppo e Coesione 2021-27 per aiutare i Comuni a migliorare la qualità delle strutture esistenti e ristrutturarle. Tutto questo porterà beneficio direttamente ai cittadini, grandi e piccini, e di tutte le condizioni sociali”.

La delibera è stata messa nero su bianco di concerto con l’assessore al turismo, agricoltura e Fondi UE Federico Caner, approvando il bando per l’individuazione degli interventi finanziabili proposti da Comuni e relative Unioni in relazione all’“Adeguamento normativo, miglioramento e ristrutturazione di impianti sportivi di Enti Locali”. Si tratta di un bando finanziato con risorse del “Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021- 2027” previsto dall’Accordo per la coesione tra il Governo italiano e la Regione del Veneto siglato a novembre 2024. Con il provvedimento è stato approvato il bando e la modulistica.

Tale bando è riservato ai Comuni ed alle Unioni di Comuni del Veneto, proprietari di impianti sportivi, che intendono realizzare opere di adeguamento, di rifacimento, efficientamento igienico impiantistico. opere strutturali di messa in sicurezza statica degli stessi; opere di adeguamento energetico e di sicurezza degli impianti sportivi; opere per il miglioramento o ampliamento degli impianti sportivi.

Il bando completo è consultabile nei canali istituzionali della Regione Veneto, nella sezione apposita anche del portale web.