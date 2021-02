Lo sportello di ViAcqua ora è al Lanificio Conte, accessibile su appuntamento

Novità per il territorio scledense e dell’Alto Vicentino. È stato inaugurato ieri lo sportello Viacqua nella nuova sede di Piazza Alvise Conte, all’interno della galleria dello storico Loft Conte. Per il taglio del nastro, accanto al presidente di Viacqua Angelo Guzzo e al Sindaco di Schio Valter Orsi, c’erano anche il direttore generale di Viacqua Alberto Piccoli e quello amministrativo Enrico Lenzini, oltre a sindaci, assessori e consiglieri dei Comuni di Malo, Marano Vicentino, Santorso, Schio e Valli del Pasubio.

Lo sportello è accessibile nelle giornate di mercoledì e venerdì, dalle 8.30 alle 13.00. Al momento, nel rispetto delle direttive per il contenimento del contagio da Covid-19, si riceverà solo su appuntamento, in modo da garantire la sicurezza di utenti e operatori, azzerando al tempo stesso i tempi di attesa.

Per fissare un appuntamento è possibile chiamare il numero verde 800 154242 o accedere al sito web viacqua.it: dal menu in alto cliccare su “clienti” e poi selezionare la voce “sportelli e sedi” a destra del menu a tendina che compare. A questo punto è sufficiente selezionare lo sportello di riferimento per avere le indicazioni e i rimandi al sistema di prenotazione online.

“In questi mesi di emergenza sanitaria – spiega il Angelo Guzzo – abbiamo rafforzato i nostri servizi online e telefonici, per consentire l’accessibilità ai nostri servizi anche da casa. Abbiamo però sempre lavorato per assicurare una presenza forte sul territorio, non solo sul fronte del pronto intervento e dei cantieri, ma anche del contatto con l’utenza. Il trasloco nella nuova sede di Schio ci permette di assicurare i servizi con una veste rinnovata e una posizione più centrale ma ugualmente accessibile e pratica”.

Addio quindi alla vecchia sede periferica in via Clementi, dietro l’area del Palacampagnola. “Siamo molto soddisfatti dell’apertura dello sportello di Viacqua in centro storico – commenta Valter Orsi – con questo trasferimento il servizio clienti sarà più facilmente raggiungibile per l’utenza grazie alla posizione strategica dello sportello, in una zona ben servita di aree di parcheggio. Non solo: la location individuata è molto più idonea rispetto alla precedente per ospitare un servizio pubblico come quello di Viacqua, che migliorerà così anche il contatto con i cittadini e il territorio che è base dell’unione tra Acque Vicentine e Alto Vicentino Servizi”.

Contattando il Servizio Clienti di Viacqua al numero 800 154242, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 ed il sabato dalle 8 alle 13, è possibile aprire, chiudere, variare un contratto, ricevere informazioni e richiedere la rateizzazione di pagamenti. Attraverso lo sportello web è possibile comunicare la lettura del contatore, attivare la domiciliazione bancaria, visualizzare le bollette, modificare il recapito di spedizione.