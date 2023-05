Fotocamere da 20 Paesi: 100 “gioielli” della fotografia in mostra a Malo nel week end

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Pronti a “scattare” verso Malo nel prossimo fine settimana non solo i grandi appassionati di fotografia retrò, ma qualsiasi curioso che si trovi nei dintorni con la curiosità di vedere da vicino e – solo in senso figurato – toccare con mano dei “gioielli” della storia dell’immagine da fissare imperitura su pellicola, provenienti da tutto il mondo. Da 20 diversi Stati, per la precisione, come il curatore della mostra Giuliano Bertelle specifica, artefice di una nuova iniziativa culturale che ha trovato ampio riscontro nelle scorse settimane.

Tanto da consigliare e quindi concedere un “doppio scatto”, mettendo a disposizione le circa 100 fotocamere esposte nel fine settimana di sabato 6 e domenica 7 maggio come extra nello spazio ad hoc allestito in piazza Marconi, al civico 29 nel cuore di Malo. L’ingresso è libero, senza necessità di prenotazione.

“La mostra ha un puro scopo culturale – spiega il curatore nonché proprietario del materiale esposto – e raggruppa pezzi pregiati che hanno fatto la storia della fotografia: la Leica del 1937, la prima Polaroid del 1948, la Rolleiflex del 1947, la Nikon F del 1968, la Kodak del 1904, le fotocamere italiane dei primi decenni del Novecento, la Speed Graphic cavallo di battaglia dei grandi fotoreporter americani degli anni ’40 e ’50. In tutto cento fotocamere costruite in 20 diverse nazioni compresi Brasile e Thailandia, Urss e Cina”.

Nello stesso spazio espositivo maladense presente nel week end una sezione con ritratte 30 immagini in bianco e nero di Tito Meneguzzo, maestro di fotografia e vincitore di concorsi nazionali. Orari di apertura dalle 15 alle 18 di sabato e domenica e, inoltre, nel “dì di festa” accesso garantito anche al mattino dalle 10 alle 12.