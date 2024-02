Addio al cuore buono di Diego, fotografo apprezzato. Si era sentito male facendo volontariato

Cielo grigio e animi affranti oggi per il saluto a Diego Manuel Faccin, fotografo vicentino il cui nome e l’attività professionale erano conosciuti tra la vallata dell’Agno e del Chiampo. E’ morto nei giorni scorsi, dopo la degenza prolungata al San Bortolo di Vicenza, a causa di complicanze cardiache in seguito a un malore grave che lo aveva sorpreso due settimane fa a Cornedo, dove viveva, ma era originario di Valdagno, più precisamente della frazione Ponte dei Nori.

Quel giorno, il 48enne si stava adoperando con altri volontari della Pro loco di Alte Ceccato per una campagna di sensibilizzazione contro i femminicidi. Il dolore diffuso per la perdita prematura tocca infatti da dentro anche la comunità castellana, visto che da tempo Faccin gestiva in proprio il negozio di fotografia di piazza Carli – Foto Studio Siro, inaugurato nel 1984 – ad Alte di Montecchio Maggiore.

Figlio d’arte fotografica di Siro Faccin, papà del quale aveva raccolto il testimone sul piano professionale, conviveva con la compagna Lorena e non aveva fratelli. E’ mancato venerdì della scorsa settimana a Vicenza, in ospedale, dove si era tentato di salvarlo. La sua anima ha raggiunto quella della madre Alba, che adorava, come si è ricordato in questi giorni di lutto tra i parenti e gli amici di famiglia, anche nel corso della veglia di preghiera che si è tenuta ieri sera nella chiesa di Ponte dei Nori. Lo stesso luogo sacro dove si celebrano dalle 10 di stamattina le esequie. Persona sportiva sin da giovane, appassionato di calcio, Diego amava negli ultimi tempi in particolare le escursioni in bicicletta a cui abbinava gli scatti di paesaggi, di montagna e campagna tra i preferiti, abbinando la sua predisposizione all’arte insieme alla natura.

Diego Manuel Faccin sarebbe stato sorpreso dal forte malessere sulla via di casa, mentre rientrava in auto a Cornedo. Da un lieve stato di indisposizione, all’improvviso, le fitte via via più insistenti e la necessità dei soccorsi in codice rosso per il probabile infarto poi sopravvenuto. Viste le condizioni critiche, quel giorno la squadra di emergenza del Suem 118 giunta sul posto decide per il ricovero diretto al San Bortolo, dove il 48enne è stato sottoposto a un intervento salvavita di cardiochirurgia. Lo aveva superato, i era fatto quanto possibile, ma non si è più ripreso. Fino al triste epilogo dopo che i medici del polo vicentino hanno tentato ogni via.