Anche Molina ha la sua nuova palestra. Al via i lavori per gli spogliatoi

La comunità della frazione di Molina e i ragazzi delle scuole primarie locali potranno presto mettere piede nella nuovissima palestra in tensostruttura, i cui lavori interni sono ormai ultimati. Mancano all’appello solo gli spogliatoi e i servizi igienici annessi, dopo che nei giorni scorsi si è svolta l’assegnazione dei lavori che riguardano l’ultimo tassello mancante, ora in via di costruzione.

La palestra indoor sarà già disponibile per le ore di ginnastica e i giochi per gli alunni dell’istituto “Zanella” a partire da settembre, mentre per gruppi e società sportive della zona si dovrà attendere la fine del 2020 per poter accedere all’impianto, spogliatoi compresi, dove praticare la disciplina preferita.

Un investimento in sport e socializzazione da oltre un milione di euro complessivi per le casse pubbliche. E un cronoprogramma di lavori rispettato nonostante i rallentamenti obbligati patiti nel corso dei mesi primaverili, per l’emergenza sanitaria. Suddividendo i due capitoli di spesa, sono circa 700 mila euro i fondi comunali destinati a copertura e fondo in parquet, e 360 mila quelli riservati al complesso dei servizi attigui con lavori iniziati in questi giorni. “Non si fa a tempo a finire un’opera che ne comincia subito un’altra”, questo il primo commento dell’assessore ai lavori pubblici maladense, Roberto Danieli. Il riferimento è all’imminente inizio del cantiere che ospiterà spogliatoi e docce per squadre e arbitri, oltre a una sala medica, utilizzabili anche dai ragazzi delle scuole, almeno in condizioni di normalità.

“Nonostante le problematiche dovute all’emergenza Covid 19 – continua l’assessore – siamo riusciti a rispettare la tabella di marcia. La struttura può dirsi del tutto ultimata con la posa in opera del pavimento in legno massello che, grazie ad alcuni speciali accorgimenti tecnici, permetterà l’attività sportiva del pattinaggio a rotelle, oltre che naturalmente di molte altre discipline”. Come spesso accade fioccano già in anticipo le richieste di utilizzare i nuovi spazi da parte dei club della zona. Rimane da decidere a quali tra essi sarà consentito approfittare della tensostruttura. “Sarà agibile fin dall’inizio del nuovo anno scolastico, il prossimo settembre, con l’auspicata riapertura delle scuole. Per ciò che concerne le attività sportive, dobbiamo attendere i certificati di omologazione del Coni per le diverse discipline”.

Il rendering con il progetto completoSoddisfatta per il lavoro sin qui svolto anche il sindaco Paola Lain. “Dopo la demolizione e ricostruzione della nuova scuola Rigotti, possiamo dire di aver raggiunto con la costruzione della tensostruttura e degli spogliatoi un altro importante obiettivo. Il che – conclude il sindaco – non è così scontato per un’opera che non ha potuto godere di contributi pubblici, ed è pertanto stata interamente finanziata dal Comune“.