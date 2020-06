“Thiene non è perfetta ma è unica”: le creazioni dei ragazzi di Abilmente diventano gadget

Magliette, tazze, mappe, quadri, tovagliette, shopper altri gadget per raccontare Thiene, realizzati dai ragazzi di Abilmente, saranno presto in vendita in un apposito stand al mercato cittadino del lunedì.

Riporteranno le creazioni artistiche degli studenti dotati di abilità diverse e che frequentano l’Engim San Gaetano: le hanno ideate all’interno dell’iniziativa “ViviAMO Thiene” e la presentazione ufficiale al sindaco Giovanni Casarotto e all’assessore Maria Gabriella Strinati è avvenuta in Municipio, assieme a Marta Rigo responsabile del progetto, nei giorni scorsi.

I gadget dovranno promuovere non solo la città ma anche la fantasia e la bravura dei ragazzi che hanno partecipato al progetto, nato ad inizio anno scolastico con la scoperta dei luoghi culturali più significativi della città e proseguita nei mesi di emergenza Covid-19 con laboratori creativi “a distanza” e la rappresentazione grafica di quanto visto.

1 di 6

«Queste creazioni artistiche – spiega l’assessore alla cultura, pubblica istruzione e politiche giovanili, Maria Gabriella Strinati – portano un messaggio di bellezza, di affetto e di serenità che fa tanto bene alla città, soprattutto in un momento come questo, in cui la pandemia ha messo in crisi tante nostre sicurezze: il fatto che siano realizzate da ragazzi che di solito vengono considerati più fragili ci aiuta in quella fragilità che abbiamo da poco scoperto abitare anche noi. L’amministrazione comunale ha apprezzato il progetto e, in segno tangibile di sostegno, l’ha supportata con un contributo economico. Ringrazio l’Engim Thiene San Gaetano e la responsabile di Abilmente, Marta Rigo”.

“È un progetto nato dalle fatiche e dalle difficoltà – spiega Marta Rigo, responsabile di Abilmente – e ha quindi il valore aggiunto della resilienza. E’ un messaggio potente, che vuole testimoniare concretamente che attraverso lo sguardo di meraviglia, attraverso un atteggiamento propositivo possono nascere grandi progetti anche dalla fragilità. Ci piace perché raccontare la bellezza della nostra città attraverso dei disegni che non sono perfetti è per noi la metafora migliore che ci rappresenta: non siamo perfetti, ma siamo unici. Anche la nostra città non è perfetta ma è unica e per questo bellissima e noi la viviAmo a pieno!”.

I disegni, le illustrazioni e le stampe che abbelliscono e personalizzano gli oggetti in effetti sono di forte impatto visivo e molto belli e gradevoli da osservare. Mostrano Thiene così come la vedono i ragazzi che si sono cimentati nell’iniziativa, in una rappresentazione che rivela, dietro la raffigurazione degli edifici più pregevoli e dei luoghi più noti e conosciuti, un cuore inclusivo che batte e che emoziona.