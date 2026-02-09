Ancora un incidente lungo la Spv fra Malo e Valle Agno: due feriti in ospedale

Incidente stradale a Malo lungo laStrada Pedemontana Veneta questa mattina, 9 febbraio, verso le ore 8 all’altezza del chilometro 21 in direzione Montecchio, nel tratto fra lo svincolo di Malo e quello Valle Agno. Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate, finendo la loro corsa in seconda corsia.

L’allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco provenienti dal distaccamento di Schio, oltre a un’ambulanza del Suem 118 dall’ospedale di Santorso. Gli operatori dei vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti dal sinistro. Due le persone trasportate in ospedale. Sul posto anche la polizia stradale, che ha effettuato i rilievi di competenza e ha gestito il traffico facendolo circolare nella corsia libera.

Nella serata di venerdì scorso un altro incidente era avvenuto, in direzione di Treviso, poco prima dello svincolo di immissione con l’autostrada A31, nel territorio comunale di Villaverla. Motivo dell’intervento è stato un incidente stradale che ha coinvolto due auto: i feriti erano stati tre, una grave.

