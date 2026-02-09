Il Vicenza per la prima volta non vince al Menti. Ma le inseguitrici non ne approfittano

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

L.R. Vicenza che non vince in casa, e fa notizia trattandosi della prima volta in questa stagione, che si deve accontentare di uno 0-0 concludendo la gara in 10 calciatori, ma che mantiene intatto il vantaggio abissale sulla seconda – l’Union Brescia – e aumenta sul Lecco che non sa più vincere. In un turno di serie C in cui tra le prime 6 di classifica vincono solo le quinte a pari merito, le staccatissime Cittadella e Alcione, ai biancorossi può stare bene il punto in casa con il Dolomiti Bellunesi, con ancora 13 turni da giocare e un margine di 16 punti da difendere prima di festeggiare la serie B già “prenotata”.

Giornata senza vittorie per le due vicentine del calcio professionistico, con l’Arzignano che incappa nella terza sconfitta dell’ultimo mese, su quattro gare, lo stesso numero di partite a cui si ferma la striscia positiva del L.R. Vicenza di Fabio Gallo dopo un poker di successi di fila e due poker di reti consecutive (4-1 al “Citta” e 4-0 alla Pro Patria). Si ferma allora a 12 perle la “collana” di vittorie casalinghe da tre punti ciascuna.

In 25 incontri di campionato disputati fin qui è solo la seconda volta che il miglior attacco del girone non va a segno nei novanta minuti e questa è la seconda notizia della domenica. da dire che nel finale di derby vento il Vicenza ha rischiato di perderla – s’immola Vitale per fermare un contropiede, rosso indiscutibile – ma anche di vincerla. Ancora a secco Rauti, in campo dal 1′. Secondo punteggio a reti bianche dopo lo 0-0 del secondo turno, in trasferta, con l’Ospitaletto Franciacorta.

Con 19 vittorie e 6 pareggi rimane sempre da record l’avanzata del club berico verso la promozione, con il 1° posto blindato, per quanto riguarda FC Arzignano Valchiampo l’11° ko stagionale fa scappare via Giana Erminio e Pro Vercelli, ma il 12° posto attuale permette ai giallocelesti di non farsi prendere dalla frenesia, nonostante il rallentamento imprevisto in questo ultimo mese di partite concluso con soli 3 punti all’attivo. Anche i vicentini della zona Ovest della provincia non mettono a segno alcun gol in Lombardia, con la coppia MM Minesso-Mattioli che spreca, mentre l’Alcione fa sua la posta con il gol di Pirola a inizio di ripresa, con difesa ospite schierata che subisce il gol tra traversone ben calciato in area.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

I VIDEOHIGHLIGHTS

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.