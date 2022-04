Anomalia dell’impianto antincendio, due operai feriti in un capannone

Si accingevano ad iniziare il proprio turno di lavoro, quando improvvisamente si è attivato il sistema antincendio. Paura nella mattinata di oggi 7 aprile, quando poco prima delle 9, cinque operai hanno assistito all’anomalia dell’impianto di sicurezza. Una grande quantità di schiuma ha invaso in pochi minuti un capannone adibito a magazzino sito in via del Lavoro a Malo. Ad avere la peggio tra tutti i lavoratori presenti, sono stati due di loro, uno è stato letteralmente travolto dall’enorme quantità di schiuma mentre un altro dipendente si è ferito alla mano nelle fasi concitate dell’uscita dalla fabbrica.

L’immobile di oltre 1200 metri quadri è adibito a magazzino da una ditta di lavorazione materie plastiche. Sono intervenuti, per la messa in sicurezza del luogo di lavoro, i vigili del fuoco della stazione di Schio e dopo aver prestato il primo soccorso ai due malcapitati hanno atteso l’arrivo del Suem per le cure sanitarie. Sul posto anche il personale dello Spisal, la polizia locale e il funzionario di guardia dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso dei pompieri sono terminate alle 14, dopo le verifiche tecniche per cercare di determinare le cause dell’incidente.