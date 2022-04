Gli alunni delle elementari in marcia per la pace con palloncini e disegni per i bimbi ucraìni

Erano circa 500 i bambini che martedì mattina si sono messi in marcia per la pace a Isola Vicentina. Gli alunni delle scuole elementari dell’istituto comprensivo Galileo Galilei, accompagnati dalle loro insegnanti, sono partiti dalle rispettive sedi di Isola e Castelnovo per raggiungere gli impianti sportivi “Onorio Socche”.

Qui sono stati accolti dal sindaco Francesco Enrico Gonzo, dalla Giunta e dal preside Giovanni Bettanin. Accompagnati dalle musiche sulla pace, sono seguiti gli interventi del Sindaco e del Preside, e sono stati liberati in cielo i palloncini bianchi con i messaggi per la pace. I bambini hanno voluto, poi, consegnare nelle mani del primo cittadino i disegni per i bambini ucraini ospitati in paese