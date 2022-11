Giornata contro violenza sulle donne: sarà inaugurata l’installazione Tracce Rosse

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Si avvicina il 25 novembre e anche quest’anno sono molti gli eventi organizzati in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Istituita dall’Organizzazione delle Nazioni Unite nel 1999, questa data segna anche l’inizio dei “16 giorni di attivismo contro la violenza di genere“ che precedono la Giornata mondiale dei diritti umani il 10 dicembre di ogni anno, promossa nel 1991.

In occasione della ricorrenza per dire no alla violenza sulle donne, le operatrici ed il gruppo di volontarie dello Sportello Donna, con il supporto e la collaborazione dell’assessorato alla Promozione Sociale del comune di Malo, propongono un programma che prevede momenti di riflessione sulla necessità di avere cura e attenzione nel quotidiano alle pari opportunità di genere, contrastando il triste fenomeno della violenza sulle donne.

“Costruire una società responsabile e paritaria -commentano le operatrici- è necessario per contrastare gli stereotipi e le discriminazioni di genere che alimentano la violenza, così come è necessario fare quotidiana manutenzione dei simboli contro la violenza di genere. Prenderci cura di questi aspetti significa non abbassare l’attenzione verso tutto ciò che discrimina le donne e alimenta la violenza come ad esempio gli stereotipi, il linguaggio sessista, la squalificazione del femminile e l’idea maschile di possesso delle donne”.

Ascolta “Lo sportello donna del Comune di Malo” su Spreaker.

«Questa giornata – spiegano il sindaco, Moreno Marsetti e l’assessore ai Servizi Sociali, Federico Spillare – ci deve dare lo spunto di riflettere di come la violenza sulle donne non è la somma piccole e grandi tragedie del quotidiano che troppo spesso occupano gli spazi di cronaca, ma è un fenomeno sociale che va risolto a livello culturale, affrontandolo da tutte le parti, dove ognuno è chiamato a fare la sua parte partendo dai giovani che devono essere protagonisti del cambiamento».

Nel programma proposto per l’occasione, con la collaborazione del gruppo Wanderlust Scout Malo 1 e la Croce Rossa di Thiene, è prevista la manutenzione delle due panchine rosse installate a Malo nel 2019. “Nell’occasione -concludono le operatrici- verranno sistemate e ritinteggiate nell’idea che “quanto portato dal 25 novembre va curato e mantenuto oltre la giornata internazionale contro la violenza sulle donne”. Da giovedì 24 novembre e per la settimana successiva sarà esposta l’installazione Tracce Rosse creata con le scarpe rosse a cura dei giovani della sede di Thiene della Croce Rossa. Venerdì 25 novembre alle 11.30 alla panchina di in via Loggia, è previsto un momento di condivisione con la cittadinanza in cui saranno riportati i dati relativi al territorio da parte dello Sportello Donna di Malo.