Rubano il camion dall’azienda del vicensindaco, bottino da oltre 100mila euro

Continuano incessanti, nonostante l’intensificazione dei controlli da parte delle forze di polizia preposte, i furti in tutto il vicentino: l’ultima vittima in ordine di tempo, stavolta a Malo, l’azienda Golo srl, di proprietà del vicesindaco della cittadina famosa per lo storico carnevale.

Secondo quanto ricostruito, i malviventi sarebbe entrati in azione nottetempo e, una volta messe fuori uso le telecamere, si sarebbero impadroniti di un camion di un cliente della nota realtà imprenditoriale, particolarmente apprezzata per gli allestimenti dei mezzi industriali. Non contenti, sull’autocarro avrebbero caricato tutta una serie di costose strumentazioni di officina per un valore complessivo – compreso il mezzo – stimato oltre i 100mila euro: “Al momento sappiamo poco – commenta il proprietario e amministratore, Matteo Golo – ma ho piena fiducia nell’operato dei Carabinieri subito da noi allertati. L’escalation di furti preoccupa e nonostante il grande sforzo profuso dagli uomini dell’Arma, è del tutto evidente che un organico più nutrito gioverebbe anzitutto a loro stessi”. Ladri tutt’altro che improvvisati e truffe all’ordine del giorno: uno scenario che richiede sempre più la massima attenzione e collaborazione da parte di tutti i cittadini. Con un invito che rimane sempre valido: segnalare ogni movimento sospetto e mai fornire informazioni, telefoniche o in presenza, a personale di cui non è assolutamente certa e verificata l’identità. Posto che i dati più sensibili, specie al telefono, non andrebbero comunicati in senso assoluto.