I quattro archi di Malo “tirano” e fanno centro a BreakPoint. Le frecce verdi si raccontano

Dopo le freccette del darts vanno a bersaglio le frecce del tiro con l’arco a BreakPoint, grazie alla visita di una delegazione della Società Arcieri Maladensi, per portare noi e gli ascoltatori della diretta in piazzola di tiro, pronti a conoscere segreti e curiosità che girano intorno a uno sport affascinante, per tutte le età e di valenza olimpica.

Mara Addondi, già campionessa d’Italia al femminile per 7 volte e oggi presidente del club altovicentino, accompagnata dalla giovane promessa (quasi) 16enne Chiara Mutta e anche da Davide Baio e Franco Gualtieri, raccontano ai microfoni di Radio Eco Vicentino le emozioni che si provano nell’attimo precedente dello scoccare del dardo durante una gara on semplice allenamento ma anche quel contorno di socialità e di crescita personale che comporta la pratica di questa disciplina.

Il tiro con l’arco a Malo, nelle altre 50 società del Veneto che si contano oggi, la tradizione italiana a livello internazionale e il dominio di tiratori e tiratrici della Corea del Sud dove si tratta di un vero e proprio “sport nazionale”, con le relative luci e ombre. Poi l’importanza e il valore aggiunto della pratica nelle scuole, l’equipaggiamento e la terminologia tecnica delle parti che compongono archi e frecce e tanto altro ancora nella chiacchierata a multiple voci che ha portato BreakPoint, ancora una volta, a dare voce per un’ora a un’associazione sportiva come gli Arcieri Maladensi che conta una quarantina di tesserati e che continua a raccogliere risultati di prestigio nelle varie competizioni.

Dalle origini antropologiche legate alla caccia all’utilizzo nelle guerre dell’antichità, in tempi moderni si parla di arco pi+ volentieri in ambito sport, svago e tempo libero, coinvolgendo milioni di persone in tutto il mondo, in Italia sotto le sigle Fitarco e Fiart. Di recente, a Malo gli arcieri sono stati protagonisti di un evento speciale collegato alla 100esima edizione del Carnevale, il Trofeo Giovanile dedicato al Ciaci, il personaggio che rappresenta ogni anno la grande festa multicolore nella cittadina vicentina.

Per il resto, come sempre, per chi non conosce ancora le differenze tra archi nudi, archi olimpici e compound ad esempio, è disponibile il podcast per (ri)ascoltare il quartetto di voci ospiti della puntata di mercoledì 21 febbraio, frizzante e interessante “in rima”. E che fa davvero centro “in zona gialla” suscitando la curiosità di prendere confidenza con arco e frecce.

