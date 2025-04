“Paladini del Summano unitevi!”: punto di ritrovo Santorso il 4 maggio. Poi l’adrenalina sale

Quando s’incontrano running e trail ne esce una concentrazione di fatica, divertimento e bella gente davvero! Ne sono la riprova Stefano, Matteo e Federico, ospiti di BreakPoint che volentieri si fa vetrina per un grande evento fissato per domenica 4 maggio 2025, il Summano Sporting Experience.

Una concentrazione anche di proposte, per i cultori del genere delle corse di montagna. Nel 2013 gli albori, con la Maistrack, che richiama il mai strachi dal dialetto ammiccando alla lingua veneta. E che in rampa di lancio chiama pure gli impavidi appassionati di parapendio anche loro “affezionati amici” del Monte Summano.

Presidente del Delta Sport Performance Federico Campana, del Runners Team Zanè Stefano Dalla Vecchia, e “anima” dei Summano Cobras, tutti con denominatore comune Santorso e il “suo” monte simbolo dell’Altovicentino, oltre che la voglia di correre, di godersi i paesaggi naturali che lo stesso Summano offre e, non ultimo, di mettersi alla prova. Nell’intervista a quattro voci ospitata a Radio Eco Vicentino si parla poi ascese verticali, di percorsi, di dislivelli e di chi affronta tutto questo addirittura vestito in maschera. Magari evocando un supereroe, così come da tradizione dall’evento originario Maistrack ideato da Matteo, alias “Fulmine della notte”, ben più di un soprannome per lui. “Un evento unico nel suo genere” come afferma Federico Campana, per andare a scovare chi è il più “matto” tra partecipanti o organizzatori.

Associazioni che collaborano volentieri, gente che si diverte e che non vede l’ora di veder apparire la data di domenica 4 maggio, con il sito Sport Dolomiti (clicca qui) come punto di riferimento per iscrizioni e informazioni generali. Bella anche la grafica e la promozione, con un tocco pop art e di amarcord prendendo spunto dal film “Ritorno al futuro“, poi da cogliere sicuramente l’invito per il gran finale tra pasta party grazie agli Alpini volontari, dj set in musica da ballare e premiazioni. In “ascesa”, poi, anche le quote rosa: sempre più presenti le atlete al femminile, sugli stessi discorsi. Suman Trail, Maistrack e Flystrack sul vassoio

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram. Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.