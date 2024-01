Il Carnevale di Malo a “quota 100”. Pro loco, Comune e il… Ciaci invitano tutti alla festa

Non è uno scherzo. Il Carnevale di Malo, uno dei più conosciuti, frequentati e longevi del Veneto, diventa “centenario”. E non vuole saperne affatto di andare in pensione, così come il mitico “Ciaci“, il simpatico pagliaccio simbolo della grande festa che per l’edizione n°100 incrementa il numero delle sfilate, propone una giornata speciale con protagonisti i bambini, e regala l’accesso gratuito ai visitatori e partecipanti. E che coinvolge tutti a 360°, vista la volontà di associare altri eventi culturali tra mostre e musei cittadini ma, anche sportivi – con il tiro con l’arco e la staffetta “olimpica” – al clou tradizionale delle sfilate dei carri allegorici e della consegna della “pessa” (il caratteristico trofeo introdotto nel 1987) ai carristi vincitori.

Ma le novità sono tante ancora, tra “arcieri e Arcuri”: dal libro edito in vista della 100esima edizione frutto di un gran lavoro, alle bottiglie di vino “griffate” Carnevale di Malo e altri gadget come ad esempio la statuina del Ciaci. E una special guest d’eccezione, vale a dire l’attrice italiana Manuela Arcuri che per tre giorni sarà a Malo a febbraio. Anzi due, per la verità, con il cantante Bobby Solo ad esibirsi insieme ai “Risi & Bisi”. A presentare oggi il calendario nell’anteprima alla stampa il sindaco di Malo Moreno Marsetti insieme agli assessori Silvia Berlato e Matteo Golo,

Altrettanto protagonisti sono gli oltre 200 volontari che ancora una volta si metteranno a disposizione a fianco della Pro Malo, del Comune e di tutte le altre componenti consuete del Carnevale maladense. Un anno fa stimate in oltre 20 mila le presenze complessive, ma per l’edizione del secolo di vita si attende, a meteo piacendo, di incrementare. Attenzione che si parte per così dire in anticipo con il primo evento in programma sabato 20 gennaio alle 18.30 con l’inaugurazione ufficiale in Sala Consiglio e il via alla Mostra “Il Carnevale e il suo fascino” in Casabianca.

La vivacità dei colori, l’allegria delle maschere e dei carri in sfilata e una moltitudine di eventi intorno alle 4 sfilate dei carri e delle maschere in programma nelle nelle domeniche del 4,11,18 febbraio oltre al martedì 13 in cui si festeggia l’ultimo di Carnevale. Si parte sabato, quindi, con il Ciaci a “mandare in vacanza” il sindaco Moreno Marsetti in occasione della consegna delle chiavi della città al “biondo” simpaticone senza età che guiderà la festa per le prossime settimane, poi subito la domenica dedicata al Carnevale dei Bambini con il corteo e lo spettacolo delle majorettes ad aprire la festa. Previsto un Info Point in Comune, con tutti i gadget celebrativi della manifestazione disponibili.

Nel secondo week end di festeggiamenti porte aperte al Cinema Aurora con “I Bigols” e la musica del gruppo “Blizzard”, all’indomani la prima domenica con sfilata con ritrovo alle 14.30 e via via tutti gli eventi in programma, tutti consultabili sul sito del Comune o del Carnevale di Malo. Da citare tra questi il “Trofeo indoor Ciaci” organizzato dagli arcieri di Malo e sabato 18 febbraio ancora al Cinema Aurora lo spettacolo con Bobby Solo – che festeggia i 60 anni di carriera) e i “Risi E Bisi” di casa a Malo, loro al quarantennale di risate e comicità garantite. Novità anche i giovani aitanti di Atletica Malo che faranno da tedofori per l’accensione del braciere del Carnevale 100, fino ad arrivare alla grande chiusura di domenica 18 febbraio, alle 20, con la proclamazione dei carristi vincitori con i “fedelissimi” Elena Frigo e Marco Festa presentatori degli eventi.

LE DICHIARAZIONI IN BREVE

Moreno Marsetti (sindaco di Malo). “Siamo pronti a festeggiare cento anni di tradizione e di cultura, consapevoli che qui a Malo si impegnato tra i migliori artisti della cartapesta e che il nostro Carnevale è tra i più belli del Veneto. L’inserimento di eventi in calendario in ambito sportivo e sociale e la convenzione stipulata tra amministrazione e Pro Malo sono solo alcune delle novità ma a me, in vesti di sindaco fino a quando consegnerà le chiavi della città al Ciaci, preme innanzitutto ringraziare i primi protagonisti del Carnevale, vale a dire i carristi, e i tanti volontari. Ma anche i tanti sponsor che ci permettono di rendere merito ai 100 anni del Carvale, quest’anno a libero accesso. Abbiamo avuto il piacere di vedere i carri allegorici in anteprima, posso garantire che saranno spettacolari!”

Giuseppe Turone (presidente Pro Loco Malo). “Dietro a questo Carnevale che celebra 100 anni di storia c’è un lavoro organizzativo enorme e non sempre facile. Le novità sono tante, così come tanti sono i volontari e per l’edizione n°100 sono disponibili anche i vari gadget come il libro celebrativo, le bottiglie di vino e la statuetta del Ciaci. E’ un orgoglio per l’associazione che rappresento visto che la Pro Malo nacque proprio nel 1924 e da allora ha sempre organizzato questa manifestazione che è nel cuore non solo dei maladensi ma di tutti i vicentini”.