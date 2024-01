Previsioni 19-21 gennaio: spruzzata di neve in collina, poi gelo notturno (-5°C) in pianura

Situazione generale

In queste ore avviene un cambio di circolazione. Le correnti ruoteranno dai quadranti orientali. Un brusco calo delle temperature sarà accompagnato da un modesto peggioramento del tempo sul vicentino con quota neve in calo fino alla bassa collina. Venti sostenuti da est in pianura, a seguire forti gelate.

Venerdì 19 gennaio

La giornata inizierà con cielo coperto. Si avvertirà fin da subito il “cambio d’aria”. A metà mattinata le prime precipitazioni dal trevigiano si sposteranno verso il bassanese. Rapidamente questo impulso perturbato continuerà il suo movimento verso ovest, impattando sui rilievi del vicentino occidentale dove per effetto stau insisteranno per qualche ora nel pomeriggio. Il tutto sarà accompagnato da aria molto fredda da est che farà letteralmente crollare le temperature. Inizialmente la neve cadrà dai 600/700 metri in rapido calo nel pomeriggio fino a 250/300m. Non si esclude pioggia mista a neve in pianura o neve bagnata. Sono attesi 2/4 cm di neve a 500m, fino a 10/15 cm a 1000 metri sulle Piccole Dolomiti, accumuli leggermente minori altrove. In pianura cadranno generalmente 5/10 mm di pioggia. Miglioramento dalla sera con schiarite a partire da nord.

Sabato 20 gennaio

Bella giornata limpida di sole ma dal clima decisamente invernale. In pianura forti gelate notturne e temperature diurne che difficilmente andranno oltre i 5/6 gradi.

Domenica 21 gennaio

Cielo sereno su tutto il vicentino con forti gelate. Visibilità ottima per merito delle correnti orientali. In pianura punte minime di -4/-5 gradi, mentre in quota ci sarà un primo lieve rialzo.

Tendenza nel lungo termine

Per la prossima settimana sarà in arrivo un poderoso campo di alta pressione accompagnato da aria molto mite in quota e tempo stabile. In pianura invece continuerà il freddo per merito dell’inversione termica.