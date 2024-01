Grande successo per la mostra “Tre capolavori a Vicenza”: già 34 mila visitatori in un mese

Sono quasi 34 mila le persone che nel primo mese di apertura hanno visitato “Caravaggio, Van Dyck, Sassolino. Tre capolavori a Vicenza”. Un evento espositivo (fino al 4 febbraio) in cui il tema del tempo mette in dialogo i tre capolavori presenti in mostra e le performance, tutte praticamente sold out, che ogni settimana trasformano la Basilica palladiana in un’agorà della cultura.

Il sindaco Giacomo Possamai e l’assessore alla cultura, al turismo e all’attrattività della città Ilaria Fantin hanno commentato il successo dell’iniziativa che si arricchisce di due nuovi eventi: “La vita è un soffio: il tempo nel mito e il tempo delle serie tv” e “Viaggio tra i tre capolavori, con la Musica e nel tempo”.

“Aprire gratuitamente ai vicentini di città e provincia l’esposizione e mantenere al solo prezzo di visita del monumento l’ingresso per tutti gli altri visitatori – osserva il sindaco Giacomo Possamai – ha innescato un interesse che non si è limitato al solo periodo delle festività natalizie. Con quasi 4 mila ingressi in due giorni, anzi, il weekend appena trascorso ha registrato il dato più alto di sempre, confermando peraltro il rapporto 30% – 70% tra i visitatori da fuori provincia e vicentini. Un successo che accogliamo con grande soddisfazione assieme alle realtà del territorio che ci sostengono in questo percorso, a cui si sono aggiunte la Camera di Commercio e Agsm Aim”.

“ll valore assoluto delle opere presenti in mostra – aggiunge l’assessore Ilaria Fantin – sta facendo da catalizzatore non soltanto per i visitatori, ma anche per le realtà culturali del territorio che abbiamo voluto valorizzare e che si stanno via via proponendo per portare il proprio contributo al format delle 20 performance di approfondimento, quasi tutte già sold out. È il processo virtuoso che serve alla città per diventare sempre più viva e attrattiva”.

Dal 16 dicembre al 14 gennaio i visitatori sono stati in tutto 33.927, di cui 23.860 vicentini pari al 70% del totale. Nell’ultimo weekend i visitatori sono stati 3.938, di cui 1.507 sabato 13 e 2.429 domenica 14, il dato più alto di sempre. Agli incontri organizzati in Basilica sul tema del tempo si accede ad ingresso libero su prenotazione. Sono inoltre previsti laboratori gratuiti per bambini e visite guidate a pagamento.

I due nuovi eventi

Venerdì 2 febbraio, alle ore 18, i visitatori della mostra in Basilica avranno l’opportunità di partecipare a “La vita è un soffio. Il tempo nel mito e il tempo delle serie tv“. Jacopo Bulgarini d’Elci, fondatore e direttore di Mondoserie.it, farà da guida ad un originale racconto per immagini incentrato sullo sviluppo della serialità negli ultimi 30 anni.

Domenica 4 febbraio, alle 18, l’organista Margherita Dalla Vecchia con le voci de Il Teatro Armonico proporrà “Viaggio tra i tre capolavori, con la Musica e nel tempo“, un programma musicale che spazia dai brani per la voce umana alla più moderna tecnologia – l’organo Hauptwerk – esprimendo il suono ed il valore catartico della Musica in contatto con gli altri linguaggi, per una libera, affettiva ed emotiva partecipazione alla mostra.

Gabriele Silvestri